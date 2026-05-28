OKTAGON spúšťa antidopingový program. Prvé kontroly prebehnú v Bratislave a Kolíne

Organizácia OKTAGON oficiálne spúšťa vlastný antidopingový program. Stáva sa tak prvou MMA organizáciou v Európe, ktorá zavádza systematické kontroly športovcov podľa štandardov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) a Antidopingového výboru ČR.
Prvé testovanie prebehne 6. júna 2026 na turnaji OKTAGON 89 v bratislavskej Tipos Arene. Následne bude pokračovať premiérou kontrol v Nemecku počas turnaja OKTAGON 91 v Kolíne nad Rýnom.
Organizácia zároveň zverejňuje zoznam zakázaných látok, pravidlá kontrol aj kompletný systém sankcií. Kontroly sa budú vzťahovať na všetkých bojovníkov nastupujúcich pod hlavičkou organizácie OKTAGON.
„Ide o jeden z najväčších krokov v histórii OKTAGONu smerom k profesionalizácii športu. V európskom MMA sme v tomto smere pionieri a prvou organizáciou v regióne, ktorá prichádza s reálnym antidopingovým systémom podľa štandardov WADA a českého antidopingu,“ hovorí spolumajiteľ a promotér organizácie OKTAGON Ondřej Novotný.
„Začíname v Bratislave, následne pokračujeme v Nemecku. Nechceli sme vytvoriť len marketingové gesto, ale funkčný a dlhodobo udržateľný systém. Preto zároveň zverejňujeme zoznam zakázaných látok, pravidlá testovania aj konkrétne postihy.“
Prvá fáza sa zameria na stimulanty
Úvodná fáza programu je zameraná na testovanie tzv. stimulantov – látok užívaných tesne pred zápasom za účelom zvýšenia agresivity, potlačenia bolesti alebo iného ovplyvnenia výkonu.
Práve tieto látky sú podľa odborníkov najväčším bezpečnostným rizikom pre samotný priebeh zápasu.
Kontroly budú prebiehať po zápasoch, čo podľa odborných odporúčaní predstavuje najefektívnejší spôsob odhaľovania látok s bezprostredným vplyvom na správanie športovca počas stretnutia.
Program vzniká v spolupráci s Antidopingovým výborom ČR a je od začiatku koncipovaný podľa štandardov WADA a českého Antidopingu. V ďalších fázach plánuje organizácia rozšírenie testovania aj o anabolické látky, steroidy a ďalšie formy dopingu.
Jasne definované kontroly aj sankcie
Samotné kontroly budú vykonávať certifikovaní dopingoví komisári v spolupráci s Antidopingovým výborom ČR. Výber testovaných športovcov je plne v kompetencii komisárov.
Pri pozitívnom náleze zakázanej látky hrozí športovcovi diskvalifikácia, anulácia výsledku zápasu, finančný postih až do výšky 100 % odmeny a zákaz činnosti na 6 až 12 mesiacov. Opakované porušenie pravidiel môže znamenať dištanc až na 24 mesiacov.
Automatický ročný zákaz činnosti a stopercentná finančná sankcia sa vzťahujú aj na odmietnutie alebo vyhýbanie sa kontrole. Prísne postihy môžu dopadnúť aj na trénerov, lekárov alebo členov realizačných tímov, ktorí by sa na porušení pravidiel podieľali.
Kompletný zoznam zakázaných látok, pravidlá testovania aj disciplinárny poriadok sú dostupné na oficiálnych stránkach organizácie.