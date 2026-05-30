Slovenská invázia do Belehradu. Po Čepovi mieri do Srbska aj Klein, čaká ho ťažká skúška

Prvý historický galavečer UFC v srbskom Belehrade naberá reálne kontúry a pre slovenského diváka bude povinnou jazdou.
Turnaj naplánovaný na sobotu 1. augusta 2026 ponúkne v Belgrade Arene masívnu stopu domácej scény. Okrem premiéry Vlasta Čepa na najvyššom fóre sa do akcie po zranení vráti aj historicky prvý Slovák v UFC Ľudovít „Lajoš“ Klein.
Slovenský reprezentant sa v Srbsku postaví tvárou v tvár bývalému šampiónovi ázijskej organizácie RIZIN a obávanému knokautérovi Tofiqovi Musayevovi z Azerbajdžanu. Rebríčkovo i štýlovo ide o mimoriadne riskantný duel.
Zmena plánov, ktorá prináša obrovské riziko
Hoci fanúšikovia dlhé týždne žili v tom, že Klein nastúpi proti hviezdnemu Američanovi Kingovi Greenovi, realita je nakoniec úplne iná. Musayev je síce marketingovo slabšie meno, no patrí medzi rešpektovaných bojovníkov v divízii do 70 kilogramov.
Azerbajdžanec naposledy koncom marca ukázal svoje kvality, keď na body jednoznačne porazil bývalého Kleinovho súpera Ignacia Bahamondesa.
Pre Kleina, ktorý si zakladá na skvelej taktickej pripravenosti, rýchlosti a demolácii súperov z ústupu či presnými high-kickmi, pôjde o náročnú previerku.
Musayev je totiž v klietke ako utrhnutý z reťaze. Z 23 profesionálnych výhier ukončil až 18 súperov pred limitom formou KO alebo TKO.
Ešte desivejšie pôsobí štatistika, podľa ktorej až 14-krát ukončil zápas hneď v prvom kole.
Dokáže Klein eliminovať povestný úvodný tlak azerbajdžanského bojovníka a pripísať si ďalšie cenné víťazstvo, ktoré ho posunie k titulovým ambíciám? Odpoveď dostaneme už 1. augusta.
Celý turnaj vrátane zápasov Kleina a Čepa bude možné sledovať naživo na platforme Voyo alebo prostredníctvom UFC Fight Pass.