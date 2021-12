RFA získalo ďalšie veľké meno domácej scény a vyriešilo situáciu s Brichtom

Zaujímavosťou prestupu Broža je fakt, že hneď v úvode bolo oznámené, že má povolené striedavé štarty v zahraničných organizáciách. Podobne by to malo byť nastavené aj k ostatným bojovníkom na súpiske RFA.

„Toto je jedna z dôležitých vecí, kvôli ktorým som sa rozhodol prejsť do RFA. Páčilo sa mi, že mi nebránia ísť aj inam, do zahraničia s tým, že sa tu môžem vrátiť.

Nechcel som nikoho obchádzať, preto som rád, že sme to oznámili ešte pred mojím zápasom v KSW. Samozrejme idem s kožou na trh, pretože s Leom sme prví bojovníci, čo tu prešli. Nikto ma nesklamal, s nikým som sa nepohádal, jednoducho to tak cítim, že je to správna voľba, tak ako som to v minulosti cítil s Oktagonom.

To nie je tak, že by tu prišli ku mne, dali peniaze na stôl a hneď som odišiel. Všetkému predchádzali dlhé stretnutia, kde som z toho nadobudol ten správny pocit,“ prezradila nová akvizícia RFA.