Krutá rana pre českého bojovníka. Hviezda Oktagonu skončila po nehode pod skalpelom

Česko-slovenská MMA scéna zažíva nepríjemný šok. Matouš Kohout, jeden zo známych domácich bojovníkov, mal v pondelok vážnu dopravnú nehodu.
Pre elitného zápasníka Oktagonu ide o tvrdú športovú aj osobnú ranu v období, keď sa spamätával z najväčšieho zápasu svojej kariéry.
Tridsaťštyriročný bojovník velterovej váhy havaroval na začiatku týždňa. Presné okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe, no rozsah zranení bol natoľko vážny, že lekári museli okamžite pristúpiť k operácii.
Kohout sa fanúšikom prihovoril priamo z nemocničného lôžka prostredníctvom sociálnych sietí. Z jeho slov bolo cítiť odhodlanie, ale aj vedomie, že ho čaká dlhá cesta späť.
„Včera som mal dopravnú nehodu. CT vyšetrenie nevyzerá vôbec dobre. Teraz ma o pár hodín čaká operácia. Pár týždňov budem s barlami. Musím byť trpezlivý, dať sa dokopy a vrátiť sa silnejší. Držte palce,“ odkázal fanúšikom.
Pre profesionálneho športovca znamená operácia a následná rekonvalescencia výrazný zásah do prípravy aj kariéry. Návrat do plného tréningového procesu sa môže natiahnuť na niekoľko mesiacov.
Krátko po životnom zápase s Eckerlinom
Nehoda prichádza v čase, keď sa Kohout ešte spamätával z najväčšej výzvy svojej doterajšej kariéry. Na marcovom turnaji Oktagonu v Hamburgu totiž nastúpil proti nemeckej hviezde Christianovi Eckerlinovi.
V nepriateľskom prostredí predviedol bojovný výkon. Proti domácemu favoritovi vydržal všetky tri kolá, no rozhodcovia napokon prisúdili víťazstvo na body Eckerlinovi.
Po zápase navyše čelil vlne kritiky a absurdným obvineniam na sociálnych sieťach, podľa ktorých mal duel úmyselne „predať“. Kohout podobné tvrdenia okamžite odmietol a poukázal na množstvo zranení a šrámov, ktoré si z klietky odniesol.
Namiesto návratu na víťaznú vlnu ho však teraz čaká úplne iný súboj – boj o návrat k plnému zdraviu.
Dopravná nehoda mu už raz zmenila život
Celá situácia má pre Kohouta ešte bolestivejší rozmer. Dopravná nehoda totiž výrazne zasiahla do jeho života už v minulosti.
Vo februári 2018 zavinil v Prahe tragickú autonehodu. Po nočnej zmene v bare, kde pracoval ako vyhadzovač, ho za volantom premohol mikrospánok. Prešiel do protismeru a čelne narazil do oproti idúceho vozidla. Vodič druhého auta zraneniam na mieste podľahol.
Súd mu následne udelil podmienečný trest a zákaz šoférovania. Kohout vtedy otvorene hovoril o psychických následkoch tragédie a priznal, že práve MMA mu pomohlo vyrovnať sa s najťažším obdobím života.
Súčasná nehoda našťastie podľa dostupných informácií nemala tragické následky pre ďalších ľudí. Pre českého bojovníka však predstavuje ďalšiu tvrdú životnú skúšku a veľkú prekážku v kariére.