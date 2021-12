Jones? Už ho nezaujíma. Ngannou komentuje titulový stret s Ganem

V januári budúceho roku by sa mal postaviť proti Francúzovi Cyrilovi Ganemu. Hlavný duel podujatia UFC 270 však v sebe skrýva viac, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Práve to by mohla byť podľa odborníkov cesta k porážke šampióna. Ngannou si to uvedomuje a tvrdí, že duel napriek tomu skončí knokautom.

„Pravdepodobne si to myslí, lebo inú možnosť ani v súboji nemá. Nemá čo by iné urobil. Určite si myslí, že ma vezme do kôl šampiónov, kde overí moje schopnosti a podobne. To môže byť jeho jediná predikcia, ktorá je ale v rozpore s tou mojou.

To, že je neporazený neznamená nič. Pre mňa je to informáciou, že mu chýbajú skúsenosti, pretože ešte neokúsil prehru. Porážka v zápase je súčasť celého procesu, takže ak si to nezažil, niečo ti v porozumení boja chýba. Knokautujem ho.“

Bude to skvelý zápas a ešte lepší knokaut

Čo sa týka toho, ako sa na súboj pozerá Ngannou, má historicky 22. kráľ najstaršej váhovej kategórie UFC jasnú predstavu. Podľa neho pôjde o veľký súboj pre oba tábory a hoci si súpera váži, nič iné ako ďalší nádherný knokaut do svojej zbierky si nepripúšťa.