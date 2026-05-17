Čepo o tom, ako sa dostal do UFC: Nie cez tlačenku, ale cez krvavé a tvrdé boje

Slovenské MMA má ďalší veľký míľnik. Vlasto Čepo podpísal zmluvu s najprestížnejšou organizáciou sveta UFC a stáva sa tak tretím Slovákom, ktorému sa podarilo preniknúť do absolútnej špičky.
Na sociálnych sieťach otvorene opísal cestu plnú pochybností, kritiky aj tvrdých rozhodnutí, ktoré ho napokon doviedli až na vrchol.
„Priatelia, je to tam. Som v najvyššej lige sveta. Zmluva na štyri zápasy je podpísaná.
Dokázal som sám sebe aj svojim blízkym, že sa dá dosiahnuť všetko, keď človek nepočúva pochybovačov a nerieši, čo si druhí myslia o jeho krokoch a snoch. Som tretí Slovák v UFC. Je to história,“ napísal Čepo.
Z boxu do MMA napriek pochybnostiam
Bojovník z Veľkého Krtíša priznal, že cesta do UFC nebola ani priama, ani jednoduchá.
Pred siedmimi rokmi ukončil profesionálnu boxerskú kariéru a rozhodol sa začať odznova v MMA, hoci mu to väčšina ľudí neodporúčala.
„Keď som prešiel na MMA, 99 percent ľudí ma odhováralo. Hovorili mi: Nerob to, to nie je pre teba. Presne preto som urobil opak,“ uviedol.
Práve toto rozhodnutie sa ukázalo ako kľúčové. Čepo sa postupne vypracoval medzi najvýraznejšie mená domácej scény a jeho agresívny štýl i ochota ísť do tvrdých výmen mu priniesli rešpekt fanúšikov aj súperov.
Nie cez tlačenku, ale cez tvrdé boje
Vo svojom odkaze zdôraznil, že za jeho úspechom nestáli známosti ani mediálne hry, ale roky tvrdej práce.
„Nie cez tlačenku. Nie cez trash talky. Nie cez vozenie sa na sláve druhých. Ale cez krvavé, tvrdé a ťažké boje,“ napísal.
Pripomenul aj to, že ešte pred rokmi sa mnohí jeho snu o UFC vysmievali. On sa však rozhodol nereagovať slovami, ale výkonmi.
„Napočúval som sa veľa posmešných rečí vždy, keď som spomenul UFC. Aj tak som ich slová nebral vážne. Ticho som drel a makal ďalej.“
Podpora rodiny bola rozhodujúca
Veľkú časť svojho úspechu pripísal najbližším – rodine, manželke a úzkemu okruhu ľudí, ktorí mu verili aj v časoch, keď to nevyzeralo realisticky.
„Verili vo mňa moji blízki, pár skalných fanúšikov a hlavne moja žena. Mali sme tento sen spoločný a teraz sme tu.“
Práve rodinný rozmer je pre neho podľa vlastných slov jedným z najsilnejších motívov.
„Som šťastný, že raz moje deti povedia: Náš otec bol v UFC a bojoval s najlepšími na svete.“
V UFC chce zostať sám sebou
Čepo zároveň priznal, že si ešte úplne neuvedomuje veľkosť momentu, no nemení svoje nastavenie. Neporovnáva sa s legendami ako Khabib Nurmagomedov či Jon Jones.
„Nikdy nebudem Khabib ani Jon Jones. Budem Vlasto z Veľkého Krtíša, ktorý narobí problémy každému, kto sa postaví oproti mne.“
Práve touto autentickosťou si získal fanúšikov už dávno pred vstupom do UFC. Teraz dostane príležitosť ukázať ju aj na najväčšej svetovej scéne.
Slovenské MMA tak čaká ďalšia významná kapitola. Vlasto Čepo je oficiálne bojovníkom UFC.