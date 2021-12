KSW 65: Akoby ho pribil do zeme. Najväčší zápas v histórii Poľska víťazí Soldič

Khalidov mal pod farbami KSW debut v roku 2007. Dlhé roky v organizácii neohrozene vládol dívizii do 84 kilogramov.

2. kolo

Druhé kolo. Diváci si zápas vyslovene užívajú, čo dávajú hlasne najavo.

Soldič s pokusom o strh. Áno, je to tam. Soldič nenecháva nič na náhodu a pridáva dva či tri tvrdé údery.

Soldič sa rozhodol vstať a okopáva nohy Khalidova, ktorý stále leží na zemi.

Ouu, Soldič triafa Khalidova nechtiac do slabín. Khalidov má päť minút na to, aby to vydýchal a pokúsil sa pokračovať v zápase.

Soldič a divoký zadný direkt na sekundu zapotácal Khalidovom. Chorvát absolútne neplýtva energiou, každá jeho akcia je premyslená.

Khalidov a nečakaný úder z otočky. Soldičova odpoveď je tlak! Pozor, Soldičova slučka sa sťahuje.

Soldič trafil Khalidova.. Čo sa to deje, veď to je absolútne šialenstvo! Obaja si vymieňajú údery v postoji hlava-nehlava! Soldič posiela súpera tvrdo k zemi!

Khalidov leží ako prikovaný. Čečenec je úplne mimo, pomáhajú mu doktori. Opakované zábery ukazujú tvrdý knokaut nasledovaný dvoma údermi na zemi.

Po pár minútach ošetrovania sa Khalidov postavil a vyzerá to, že bude v poriadku.