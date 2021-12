Výstavný knokaut! Youtuber uspal jedným úderom bývalého šampióna UFC

Preto som sa rozhodol dať bonus v podobe peňazí naviac v prípade knokautovej výhry pre Woodleyho. Už len to, že si ľudia myslia, že je súboj dohodnutý je smiešne. Dal som do toho svoje prachy, aby som dokázal, že to tak nie je,“ vysvetlil pred zápasom svoje rozhodnutie mladý Youtuber.

„Je to skutočné. Hovoril som to, prešiel som tu zničiť ho. Tento chlap je legenda, neberiem mu to, čo dokázal. Je to pravý bojovník. Vďaka, že duel zobral na poslednú chvíľu.

Bol to tvrdý duel, prešiel som si tam náročnými momentami. Musel zápasiť zakrvovavenou tvárou, zhruba od polovice stretu som mal problém so zrakom.

Pozrite sa na ten úžasný rok, čo mám za sebou. Štyri súboje, štyri knokauty. Hej, Masvidal a Diaz, viem, že to nechcete, ale vás zničím rovnako. Hocikto, hocikedy,“ kričal po súboji v ringu Jake Paul.

Woodley po prehre pôsobil zlomene. Sám akoby nečakal, že to môže prísť. Nečakal, že môže byť v zápase s mladým Youtuberom knokautovaný.