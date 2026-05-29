Pukač pred zápasom s Manningom: Je drzý. Beriem to osobnejšie, ale páči sa mi ten náboj

Slovenský bojovník Robert Pukač patrí medzi najvýraznejšie tváre domácej MMA scény a pred turnajom OKTAGON 89 ho čaká ďalšia veľká výzva.
V bratislavskej Tipos Aréne nastúpi proti neporazenému Írovi Brianovi Manningovi, ktorý všetky svoje doterajšie víťazstvá ukončil pred limitom.
Pukač priznáva, že tentoraz vníma duel o niečo osobnejšie. Dôvodom je aj správanie súpera, ktorý ho pred zápasom verejne vyzval.
„Áno, beriem tento zápas trošku osobnejšie. Tým, ako sem došiel a aký je drzý, ma to trošku štengruje. Ale nevyvádza ma to z koncentrácie. Skôr sa mi páči, že tam je taký náboj navyše a dáva mi to extra motiváciu,“ povedal Pukač.
Manning je známy agresívnymi nástupmi a nebezpečnými úvodmi zápasov. Slovák si však myslí, že čím dlhšie duel potrvá, tým viac by mohla byť výhoda na jeho strane.
„V prvých minútach je veľmi nebezpečný. Určite sa tam s ním bude dať pracovať, ale myslím si, že čím dlhšie pôjde zápas, tým lepšie to bude pre mňa,“ vysvetlil skúsený bojovník.
Pukač zároveň priznal, že ho čaká štýlovo zaujímavý súper, no zároveň aj riskantná výzva.
„Je to jedno aj druhé. Je to štýlovo zaujímavý súper, ale zároveň aj veľmi riskantný. Je to dobrý strelec. Za mňa paráda, teším sa na ten zápas.“
V Bratislave už zažil všetko
Turnaj sa uskutoční v Bratislave, kde už Pukač absolvoval viacero významných zápasov. Domáce prostredie však dnes podľa vlastných slov vníma inak než kedysi.
„Už som v Bratislave aj vyhral, aj prehral. Nepovedal by som, že cítim extra tlak alebo extra motiváciu. Idem si to hlavne užiť pred svojimi ľuďmi.“
Na otázku, akú verziu Roba Pukača fanúšikovia uvidia tentoraz, odpovedal stručne.
„Takticky trpezlivého bojovníka.“
VIDEO: Vlog pred zápasom s Manningom
Trilógiu s Kinclom zatiaľ nerieši
Pukač sa v rozhovore vrátil aj k poslednému zápasu s českým bojovníkom Patrikom Kinclom. Možnú trilógiu momentálne nepovažuje za tému.
„Mám to s ním 0:2, takže neviem, či by bolo vhodné ho vyzývať. Ak by to niekedy v budúcnosti ľudí zaujímalo, to je iná vec. Ale momentálne si myslím, že ani ja, ani Paťas nemáme potrebu to riešiť.“
Skúsený Slovák zároveň naznačil, že v strednej váhe by mohol zostať dlhodobo. Dôvod je jednoduchý – náročné zhadzovanie kilogramov.
„Na 77-ku sa mi chudne ťažko. Nerád chudnem a nebaví ma to. Tá 84-ka mi zatiaľ vyhovuje.“
Na záver dostal otázku, čo ho po rokoch v profesionálnom MMA ešte poháňa dopredu. Odpoveď bola typicky úprimná a bez filtra.
„Ja už ani neviem. Či som sa tým fighterom už stal a j*be mi z toho, alebo si stále potrebujem niečo dokazovať. Fakt už neviem povedať,“ dodal s úsmevom.