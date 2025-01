Gól roka 2024, číslo 6: Trénoval na umelej tráve. Som hrdý, že sa mi to podarilo, teší sa

Zakončenie som trénoval v zime na umelej tráve. Som rád, že to tam opäť spadlo,“ pre Sportnet vravel vtedy Milan Maximilián Minár.

„Padlo to tam pekne. Nebola to však náhoda, aj v minulom zápase som dal podobný gól.

Jeho presný zásah sa v ankete Gól roka 2024 dostal medzi desiatku najlepších.

„Nečakal som to, preto ma to veľmi potešilo. Som hrdý, že sa mi to podarilo. Byť medzi najlepšou desiatkou na Slovensku je krásny pocit, pretože padlo množstvo skvelých gólov. Snáď budú kamaráti hlasovať,“ praje si Minár.

Milan Maximilián Minár prestúpil pred sezónou do piatoligového klubu FK TJ Sokol Brezovica. Jeho tím zimuje na deviatom mieste.

„Mohlo to byť aj lepšie, veľa bodov sme stratili. Ambície sú oveľa vyššie, preto v zimnej príprave popracujeme a pokúsime sa naplniť naše ciele,“ prezradil.