Gól roka 2024, číslo 4: Možno nie najkrajší, ale najvýnimočnejší. Gól znamenal finále

LÁTKY. Prebiehali posledné minúty a stav semifinále Prezidentského pohára bol nerozhodný. Lopta sa dostala pred skúseného hráča domácich, ktorý chvíľu váhal, či sa do lopty oprieť, alebo skúsiť prelobovať brankára. Vybral si druhú možnosť, ktorá vyšla dokonale. TJ Družstevník Látky sa vďaka nevšednému gólu dostala do finále Prezidentského pohára a napokon trofej aj získala. Rozhodujúci gól Mária Kuráka zo semifinále proti Dubovciam sa dostal do finálovej desiatky súťaže Gól roka 2024.

Prekvapil seba i brankára

„Nomináciu som sa dozvedel od kamaráta a veľmi ma to potešilo. Napísal mi aj do našej skupiny náš tréner Mário Tazberík, že aj keď ten gól nie je najkrajší, ale určite bol pre nás najdôležitejší,“ uviedol pre Sportnet Kurák.

Oživili sa mu spomienky na napínavý zápas. „Stav bol 3:3, už to išlo do penált, no tie sú už vabank. Nakoniec som dal gól a bol to jeden z najkrajších momentov, čo sme spolu zažili na Látkach,“ vravel skúsený futbalista. „Doteraz si to veľmi dobre pamätám. Boli do konca asi dve minúty a hovorím si, ešte zamakám, možno sa niečo podarí. Bol tam súboj, pokryl som loptu, posunul som to Kudlíkovi. On mi ju vrátil a nakoniec som to dal placírkou, aby som trafil bránu a prehodil brankára. Prekvapilo to aj mňa, ale určite aj brankára,“ opísal svoj gól Mário Kurák.

Výbuch radosti na tribúne je zrejmý aj z videozáznamu. „Rád si takéto momenty pozerám. Otec môjho dobrého kamaráta Janka Kouřila bol na tribúne, chytal sa za hlavu a všetkým ukazoval, že to bol neskutočný gól. Uvedomil som si, že aj pre tých ľudí to bolo niečo neuveriteľné,“ vravel strelec.

Oblastná Liga majstrov Počas bohatej kariéry pôsobil v Podbrezovej, Štúrove, Mladej Boleslavi, Ružinej, Kaposvári, Rimavskej Sobote, Salgótarjáne, Liptovskom Mikuláši, Skalici, Banskej Bystrici, Poprade i v Príbelciach. Hráčom Látok sa stal v lete 2023. Aj on mal veľký podiel na tom, že mužstvo postúpilo zo šiestej do piatej ligy, kde ako nováčik je po jesennej časti na prvom mieste. Ďalší veľký úspech zaznamenali Látky v Prezidentskom pohári. „Premiérový ročník Prezidentského pohára vyhrala Bytča s Viktorom Pečovským. Ja som hneď vravel starostovi Látok Máriovi Kubišovi, že je to veľmi zaujímavá súťaž, bolo by dobré dostať sa čo najďalej,“ vravel Kurák.

„Ako sme postupovali od zápasu k zápasu, každý to začal vnímať tak, že to je taká oblastná Liga majstrov,“ poznamenal. Finále proti Pribišu bolo ozajstným futbalovým sviatkom. Do Popradu sa vybrali stovky fanúšikov. „Ľudia z Podpoľania, z okolia Látok, Hriňovej, Detvy, Kokavy nad Rimavicou či Poltára si našli cestu na štadión a atmosféra bola parádna,“ vyzdvihol Kurák. Fanúšikovia Látok mali nakoniec obrovskú radosť, keďže ich tím zvíťazil nad Pribišom 3:2. Kurák skóroval dvakrát a s deviatimi presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom celej súťaže.

Gól by dal aj z Kriváňa Víťazné ťaženie Látok pokračovalo aj v piatej lige. „Prezidentský pohár bol taký začiatok takého dobrého obdobia. Na Látkach sa oplatí robiť futbal, spojilo to ľudí. Vidno to aj v tejto sezóne, ľudia nás radi sledujú, chodia na naše zápasy, či doma, či vonku,“ uviedol Kurák. V drese Látok sa mu darí herne i strelecky. „Keď som sem prišiel, góly akoby padali samy. Možno by som dal gól aj z Kriváňa,“ smial sa Kurák. V sezóne 2023/2024 zaznamenal v šiestej lige 34 presných zásahov a bol suverénne najlepším strelcom súťaže. Viaceré góly boli naozaj výstavné bomby spoza šestnástky. „Vo vyššej súťaži človek sa aj bál tak strieľať z väčšej vzdialenosti. Je to prekombinované, každý sa tlačí do šestnástky. Málokedy je možnosť vystreliť. Tu v nižšej súťaži je to iné, spoluhráči sa nehnevajú, ani keď to nevyjde. Berú tak, že som to skúsil,“ vysvetľoval hráč Látok.

Bombardéri v desiatke V aktuálnom ročníku v piatej lige má na konte šesť presných zásahov. Najlepším strelcom celej súťaže je jeho spoluhráč a zároveň starosta obce Mário Kubiš s jedenástimi gólmi. Ostatní ho volajú „Penaldiňo“, lebo takmer všetky góly dal z penalty. „Doberáme si ho. Ja som mu napísal do skupiny, že prečo hlasoval za iný gól a nie za môj. On mi odpísal, že preto, lebo on tam nie je. Na to som odvetil, že penalty nikdy neboli vyhodnocované ako najkrajšie góly,“ smial sa Kurák. O svojom góle hovorí, že možno nebol najkrajší, ale najvýnimočnejší. Nominácia do top desiatky ho zároveň utvrdila v tom, že sa stále oplatí hrať futbal. „V desiatke sú dobrí futbalisti, je tam môj bývalý spoluhráč Kornel Saláta i Juraj Piroska. Sme tam bombardéri, a víťazstvo by ma veľmi potešilo. Možno by som to však prial tomu mladému chlapcovi z dorastu. My už máme niečo odohraté a pre toho chlapca by to mohla byť veľká motivácia,“ športovo poznamenal Mário Kurák. Tabuľka V. ligy Juh SsFZ