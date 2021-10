Dokonalý lob brankára. Kapitán mu vravel, že bude frajer na záver

„V každom zápase skúšam dať zaujímavý gól. Nerátal som však, že sa mi podarí skórovať slabšou nohou. Kto to však neskúsi, nedá,“ vravel po zápase Lukáš Mesároš.

„Smial sa, že neviem dať normálny gól. Fanúšikovia ma už poznajú. Vedia, že to skúšam z diaľky. Teším sa, že mali z gólu radosť a po stretnutí mi gratulovali,“ povedal Mesároš.

Rumanová je aktuálne s piatimi bodmi na štrnástom mieste tabuľky.

„Sme hlavne radi, že môžeme po dlhej prestávke hrať. Ako tím chceme byť v strede tabuľky, no zatiaľ sa nám to nedarí. Ono to však príde, hlavne treba mať z futbalu radosť,“ myslí si.