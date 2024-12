Gól roka 2024, číslo 1: Má výbornú kopaciu techniku. Krásny gól dal aj Realu Madrid

Zlomový moment

„Bol to ťažký zápas, o sile súpera svedčí aj to, že teraz už hrá v druhej lige. Môj gól bol taký zlomový moment zápasu. Mali sme to nacvičené a som rád, že to tam padlo. Teším sa, že som sa dostal aj do desiatky ankety o najkrajší gól roka,“ vravel pre Sportnet 27-ročný stredopoliar.