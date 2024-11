Dostal do najlepšej jedenástky súťaže, popri futbale je pedagógom na základnej škole

Vranov je po pätnástich kolách so ziskom 32 bodov na výbornom druhom mieste, v ktorých zaznamenal deväť výhier, päť remíz a jednu remízu. Na vedúcu Sláviu TU Košice stráca šesť bodov.

Ak by sa poradie Vranova nemenilo ani po skončení tohto ligového ročníka mohlo by to, za určitých okolností znamenať aj postup o súťaž vyššie.

Po hlasovaní trénerov bola vyhlásená top jedenástka roka III. Ligy východ. Samozrejme, hráči MFK v nej nemôžu chýbať.

Sú v nej Michal Babjak, Marián Sabolčík a Jakub Straka. S posledným menovaným, 27-ročnou oporou defenzívy Vranova, sme sa rozprávali o jeho názoroch na anketu, na súčasný treťoligový futbal i na jeho plány do budúcnosti.