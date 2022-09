VIDEO: V Malej Ide majú vlastného Beckhama. Chce zabojovať o životnú šancu

„Už pred priamym kopom som si všimol, že brankár stojí vysoko. Vravel som si preto, že keď bude príležitosť, skúsim ho prehodiť. A vyšlo to. Presne, ako som si to predstavoval,“ tešil sa Marko Seman z TJ Družstevník Malá Ida.

„Má síce 23 rokov, no nemusí to byť veľa. Ak to má prísť, príde to teraz. Alebo nikdy.

Chce hrať druhú ligu

Jeho cieľom je minimálne druhá liga. Neváhal by obliecť dres ktoréhokoľvek klubu. Ak by sa mu niektorý ozval, bral by to ako životnú šancu.

„Ak by ma nejaký tréner chcel a dal by mi príležitosť, bol by som mu vďačný. Ukázalo by sa, či na to mám. Ak nie, do konca života budem kopať za rodnú obec,“ uzavrel útočník TJ Družstevník Malá Ida Marko Seman.

Tabuľka VI. ligy Košicko-gemerskej