Má len 16, no vedenie presvedčil. Slovan podpísal zmluvu s nádejným odchovancom

Matúš Tomáško
Matúš Tomáško
TASR|6. máj 2026 o 16:07
Má potenciál nasledovať Marcelliho či Strelca, myslí si Kmotrík.

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava podpísal prvú profesionálnu zmluvu so 16-ročným odchovancom Matúšom Tomáškom, ktorý by rád nasledoval kroky úspešných predchodcov. Slovenský majster to oznámil v stredu na svojom webe.

Tomáško ešte ako 15-ročný absolvoval s A-mužstvom „belasých“ prípravu na duel Konferenčnej ligy so Štrasburgom a bol aj v zápasovej nominácii.

Následne s tímom Vladimíra Weissa st. strávil zimnú prípravu vrátane sústredenia a naskočil do prípravných stretnutí. Teraz vo svojom materskom klube podpísal prvú profesionálnu zmluvu na dva a pol roka.

„Podrobne sledujeme našich mladých talentovaných hráčov v akadémii. V Matúšovi Tomáškovi vidíme talent i potenciál, aby v našich farbách nasledoval úspešné príbehy Nina Marcelliho či Davida Strelca.

Teším sa, že Matúš je ďalší z našich šikovných odchovancov, s ktorými sme podpísali profesionálne kontrakty a máme v nich perspektívu do budúcnosti,“ povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava.

Ľavonohý krídelník, ktorý je schopný nastúpiť aj na iných ofenzívnych pozíciách, v prebiehajúcom ročníku hráva za dorastenecké kategórie Slovana, často aj za starší dorast do 19 rokov.

Zároveň je reprezentantom Slovenska vo výbere do 17 rokov a v prebiehajúcej kvalifikácii bol súčasťou základnej zostavy v každom stretnutí, pričom raz aj skóroval.

„Som neskutočne šťastný, že som od Slovana dostal takúto príležitosť. Budem sa ju snažiť naplno využiť. Chcem na sebe ďalej pracovať, zlepšovať sa a ukázať, čoho som schopný.

Už som mal možnosť nahliadnuť do kabíny A-tímu, a práve to je moja najväčšia motivácia do budúcna. Aj na príkladoch Nina Marcelliho či Davida Strelca vidím, že tá cesta tu je, a rád by som ju nasledoval,“ povedal Matúš Tomáško.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

