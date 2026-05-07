Najtradičnejší treťoligista môže z úzadia rozhodnúť o titule. 20-tisíc stále nechodí

Keď mal najtradičnejší treťoligový klub a zároveň najznámejšia slovenská obec hrajúca tretiu ligu po trinástom jesennom kole v západniarskej skupine na konte iba desať bodov, pozorného futbalového štatistu mohlo napadnúť, že rekordná a jubilejná 20. sezóna v tretej najvyššej súťaži - bez jediného vypadnutia - môže byť pre neveľké Veľké Ludince z okresu Levice tou poslednou.
Päť kôl pred koncom TIPOS tretej ligy Západ je však všetko inak a pred piatkovým večerným stretnutím pod umelým osvetlením na bývalom prvoligovom štadióne na Myjave je nad slnko jasné, že žiadny ústup z pozícií a prípadný pád do súťaže riadenej krajským zväzom nasledovať nebude.
Hoci aj v neľahkej ekonomickej situácii podmurovanej nezmyselným sporom medzi SFZ a TIPOSOM, presnejšie medzi prezidentom zväzu Kováčikom a ministrom Huliakom, pre ktorý prichádza každý jeden treťoligový klub o stále nevyplatených 20 000 eur, jeden a poltisícová futbalová dedina žije a jej tréner Kristián Maťko od rána spriada plány, ako sťažiť prípadný návrat Myjavy na najvyšší stupienok neľahkej súťaže.
V TJ Družstevník nie sú platy premrštené, napriek skromným pomerom tam však futbalistom vytvorili dobré a hlavne splniteľné podmienky.
„Kvôli nejakým sporom dvoch ľudí trpia teraz tí, ktorým sa malo v ťažkej ekonomickej dobe pomôcť uľahčiť športovú činnosť. Jednoducho na to doplatili všetky slovenské treťoligové kluby, ktoré už pred sezónou s tými peniazmi v rozpočtoch rátali.
Na jesennú časť sezóny to malo byť desať tisíc eur, pred jarnou mala prísť rovnaká suma. Niektoré kluby hráčom aj dlhujú, u nás sú tieto veci z dlhodobého hľadiska nastavené udržateľne.
To však iba vďaka tomu, že sa ešte stále nájdu ľudia, ktorí sú ochotní dávať svoje zarobené peniaze do futbalu aj na treťoligovej úrovni,“ okrajovo sa dotkol aktuálnej 20-tisícovej kauzy tréner mužstva, ktoré hrá túto súťaž rekordne dlho Kristián Maťko.
Na jar bodujú pravidelne
Aj vďaka rodinnému prostrediu oživila mužstvo povestná životodarná jarná miazga, veď po jeseni jedenásty tím najťažšej tretej ligy na Slovensku, patrí na jar zatiaľ medzi top tri mančafty.
V doterajších desiatich jarných kolách je s 28 bodmi prvá Galanta, s 21 druhá Myjava, no a tretie sú s 20 bodmi Veľké Ludince.
„Príchodom brankára Krisztiána Németha z Galanty sa nám v zime podarilo zaceliť brankársky post, navyše, pravidelne začal hrávať skúsený Michal Pintér, ktorý nám zastabilizoval post stredného obrancu, no a z FC ViOn prišiel ako klasická „šestka“ defenzívny stredný záložník Maximilián Halo, ktorý predvádza dobré výkony.
Os mužstva sa jednoznačne spevnila, viac si začali veriť aj niektorí ďalší hráči a postupne sa naše výsledky zlepšovali,“ hovorí 42-ročný hlavný tréner TJ Družstevník Veľké Ludince Kristián Maťko, ktorý vedie žlto-zelených spolu s asistentom Igorom Kasanom.
„My sme však nehrali zlé zápasy ani v jesennej časti, len sme neraz inkasovali aj zo situácie, z ktorej by sa to nemalo stávať. Jednoducho zlomové detaily hrali proti nám.“
Napríklad v 12. kole prehrali Ludince najtesnejšie 1:0 v Nových Zámkoch, týždeň nato rovnakým výsledkom aj doma s Belušou, ale posledné dve jesenné stretnutia zvládli na výbornú, veď dokázali zvíťaziť v Galante 2:0 a v jesennej derniére doma s Gabčíkovom 3:1.
Z piatich zápasov 11 bodov
Na keby sa futbal nehrá, ale ak by nastupovali Ludince od začiatku sezóny v jarnom zložení, dnes by manažér František Urbán riešil iné veci. Snáď aj miesto zápasu predposledného kola Veľké Ludince – Galanta kvôli nízkej kapacite peknej tribúnky.
Doterajšia jarná bilancia 6 – 2 – 2 a ostatných päť zápasov bez prehry - a so ziskom 11 bodov - musia tešiť aj trénera Kristiána Maťka. „Nálada v kabíne je teraz oveľa lepšia, ako povedzme po spomínanom trinástom kole, keď sme mali iba desať bodov.
Napríklad naposledy sme zdolali Šaľu doma 3:1 a musím povedať, že to bol obojstranne veľmi dobrý treťoligový zápas, k čomu prispeli aj hostia. Hovorím to preto, že Šaľa bola po piatich prehrách v rade v oveľa horšej situácii, no hrala otvorený a dobrý futbal.“
Po otváracom góle Sebastiána Ráka, inak syna bývalého prvoligového top kanoniera Nitry Róberta Ráka, Duslo vyrovnalo ešte pred prestávkou Thomasom Hučkom.
„Kým na jeseň rozhodovali detaily v náš neprospech, teraz sme už v oveľa lepšom rozpoložení a napriek tomu, že hostia vyrovnali, po prestávke rozhodli Dávid Strákoš a z penalty Michal Pintér o našom víťazstve 3:1.“
Pribrzdili Prievidzu
Na jar vynikajúce Ludince urobili remízou 1:1 výsledok 22. kola v Prievidzi, ktorá dnes stráca na prvého už 10 bodov, ale vtedy bola jasne v hre o postup do druhej ligy.
„V Prievidzi bol stav po prvom polčase bezgólový, po hodine hry sme viedli gólom Michala Pintéra 1:0, domáci zakrátko vyrovnali,“ a opora Pintér sa musel ísť v 67. minúte po druhej žltej karte predčasne sprchovať.
„Až na prvých 15 minúť, keď na nás domáci hnaní publikom doslova vyleteli, no nepremenili dve dobré šance, to bol úplne vyrovnaný zápas, v ktorom sme boli v druhom polčase tak rozbehnutí, že nám takmer neuškodilo ani vylúčenie nášho stopéra. V závere sme sa neuspokojili s bodom a pokúšali sa dokonca o víťazný gól.
Maxo Halo mal veľkú šancu, no namiesto prihrávky do prázdnej brány Petrovi Orávikovi, tesne netrafil. Ešte v prvom polčase mal podobne prihrávať Daniel Szalma Tamásovi Antusovi na zakončenie do odkrytej brány, no volil strelu, pri ktorej sa pošmykol a nebolo z toho nič.
Šance však mala aj Prievidza, ktorá asi urazila šťastenu v spomínanom úvode. Na pôde vtedy veľkého favorita sme podali vynikajúci výkon.“
Top výkonom zosadili lídra
Za najlepší výkon doterajšieho priebehu súťaže však označil kormidelník Maťko zápas druhého jarného kola, keď na dolniaky prišiel vtedy prvý tím súťaže, rezerva nikéligového AS Trenčín. Trenčania stratili po prehre 0:1 honor lídra súťaže.
Bleskurýchly gól dal už v 2. minúte jediný legionár TJ Družstevník, prerobené pravé krídlo pôvodom zo Severnej Ameriky Nathaniel Joseph Noël, ktorý zužitkoval vynikajúci center zľava pohodlným hlavičkovým zakončením z malého vápna.
„Proti vtedy vedúcemu Trenčímu sme podali jeden konzistentný výkon prakticky od prvej do poslednej minúty. Hostia nastúpili s tromi hráčmi z prvoligového áčka, nám pomohol rýchly gól z úvodných minút, ale hráči nemali snáď jedinej hluchej fázy a zaslúžili si veľkú pochvalu.
Herne vydarený zápas sme mali aj pred týždňom proti spomínanej Šali, a ceníme si aj remízový výsledok z Prievidze.“
Miešajú postupové karty
Oproti 16 bodom v 15 jesenných kolách získalo mužstvo v doterajších 10 jarných až 20 bodov a na prvú polovicu tabuľky a ôsme Gabčíkovo stráca už len tri body.
„I keď čisto teoreticky môžu stále vypadávať až štyri mužstvá, vďaka zlepšeným výsledkom by sa nás to
týkať už nemalo. Pozerať sa však chceme vyššie a pokúsiť sa zabojovať o prienik do hornej polovice tabuľky.“
Pozor však, Veľké Ludince môžu celkom vážne prehovoriť aj do boja o titul, minimálne zamiešať karty.
Tento piatok večer hrajú v druhej Myjave, ktorá stráca na prvú Galantu len jeden bod. No a Galantu majú Ludinčania doma v predposlednom kole, kedy sa na útulnom štadióniku budú žeraviť mobilné telefóny a počítať počas druhého polčasu všetky možné varianty na stupňoch pre víťazov.
Myjava bude hrať v tom čase v neďalekom Hurbanove s béčkom Komárna, rezerva Trenčína doma s Novými Zámkami a Prievidza privíta Gabčíkovo.
Mimochodom, Veľké Ludince robia škrty cez postupové plány dlhodobo. V 22. kole remizovali v spomínanej Prievidzi (1:1) a mužstvu, ktoré - ako jediné - išlo s kožou na trh už v zimnej prestávke a bez okolkov hovorilo o postupových plánoch, uchmatli drahocenné dva body.
Ešte v druhom jarnom kole zase zdolali doma senzačne vtedy prvý Trenčín B 1:0, no a v predposlednom jesennom priviezli všetky body z dnes prvej Galanty, kde dokázali zvíťaziť po góloch Adama Šútora a Dávida Strákoša 2:0.
Čo bude večer na Myjave?
Na čo si môže trúfnuť 10. mužstvo tabuľky na trávniku druhej Myjavy, ktorú by tri body vrátili do čela poradia, zisťujeme u toho najpovolanejšieho.
„V tejto jarnej forme a teraz už aj v istej primeranej pohode, keď sa nám darí a napríklad oproti jeseni zvláda mužstvo v zlomových momentoch aj kľúčové detaily zápasu, verím, že proti favoritovi budeme konkurencieschopní a vyvarujeme sa nejakému výbuchu.
Keď si pozriem jarnú tabuľku, kde je Myjava pred nami druhá o jeden bod, tak verím, že to môže byť zaujímavý zápas.
Hráči sa tešia aj na skoro až prvoligové prostredie, v ktorom sa bude hrať časť zápasu pod umelým osvetlením,“ priblížil tréner.
V predposlednom kole teda príde do Veľkých Ludiniec aktuálne prvá Galanta, ktorej môže ísť o postup do druhej ligy. Pripomenieme, že žlto-zelení na jeseň zvíťazili v Galante 2:0, keď mali po 13. kole iba 10 bodov.
„Vtedy sme potrebovali aspoň jeden bod, vyšla nám tam zvolená taktika, hrali sme výnimočne v kompaktnejšom rozostavení 3-5-2 s dôsledným uzatváraním krajov. Domáci museli našu kompaktnú obranu iba prekopávať, a keď sa nám podarilo dať prvý gól, hráčom to dodalo ďalších síl,“ opisoval najsvetlejšie momenty jesene Maťko, ktorý si nemohol nechať ujsť v piatok 1. mája šláger Galanta – Myjava (0:0).
„Bol to špecifický zápas, v ktorom hlavne nechcel nikto urobiť chybu. Na tretiu ligu však úrovňou trochu zaostával, kvalitní súperi hrali skôr jednoducho, nepúšťali sa do odvážnejších kombinácií, len aby neprišla strata lopty v nebezpečných priestoroch,“ zakončil kouč Maťko.