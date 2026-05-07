Niké liga sa pridáva k Bundeslige, Serie A či Ekstraklase. Štadióny budú symbolom jednoty

Momentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak Trnava
Momentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak Trnava (Autor: SPORTNET - Sarah Karácsonyová)
TASR|7. máj 2026 o 11:00
ShareTweet0

Úvodných výkopov sa symbolicky chopia mládežníci z akadémií.

Najvyššia slovenská futbalová súťaž Niké liga sa pripojí k ďalším trinástim ligám z asociácie Európske ligy v nadnárodnej iniciatíve a v 9. kole nadstavby podporí Deň Európy.

Úvodných výkopov sa symbolicky chopia mládežníci z akadémií. Niké liga patrí medzi riadnych členov asociácie od roku 2022.

Súdržnosť je dôležitá nielen v športe

„Hoci futbal je často o súperení, každý tím vie, že ak chce dosiahnuť úspech, musia jeho hráči držať spolu. Súdržnosť je dôležitá nielen v športe, ale aj v živote a v spoločnosti.

Preto sa i Niké liga spolu s ďalšími súťažami ako nemecká Bundesliga, talianska Serie A či poľská Ekstraklasa pridáva k tejto iniciatíve a počas víkendových zápasov podporí Deň Európy,“ povedal pre web slovenskej súťaže prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.

Na štadiónoch Niké ligy budú počas duelov vyvesené vlajky Európskej únie a kapitáni všetkých tímov nastúpia so špeciálnymi kapitánskymi páskami.

Pri vyprevádzaní hráčov budú mať deti oblečené tričká so symbolom Európskej únie a o úvodné výkopy pred všetkými víkendovými stretnutiami sa postarajú mladí futbalisti z akadémií klubov Niké ligy.

Lopty pripravené na úvodné výkopy budú mať špeciálny dizajn vo farbách Európskej únie.

Futbal nás učí, že úspech neprichádza náhodou

„Partnerstvo s Niké ligou pri príležitosti Dňa Európy plasticky vyjadruje, ako sa hodnoty Európskej únie prirodzene premietajú do každodenného života vo všetkých oblastiach, vrátane športu. Futbal nás učí, že úspech neprichádza náhodou – stojí na férovej hre, rešpektovaní pravidiel, spolupráci celého tímu a spoločnej stratégii.

A presne to isté platí aj v Európskej únii. Keď hráme podľa pravidiel a spolupracujeme, profituje z toho celý tím a prichádza víťazstvo, z ktorého sa tešia nielen hráči a tréneri, ale všetci fanúšikovia.

Rovnako je to aj v Európskej únii – ak spolupracujeme aktívne a v súlade s dohodnutými pravidlami, darí sa celej Únii a prínosy tejto spolupráce pociťujú ľudia v celej Európe vrátane Slovenska,“ doplnil Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Deň Európy sa každoročne oslavuje 9. mája. Vyzdvihuje myšlienky jednoty a mieru v Európe a zároveň upriamuje pozornosť na jej budúcnosť.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Najväčšia opora Veľkých Ludiniec Michal Pintér (zľava v žltom) a Adam Bujna s Máriom Strakošom.
    Najväčšia opora Veľkých Ludiniec Michal Pintér (zľava v žltom) a Adam Bujna s Máriom Strakošom.
    Najtradičnejší treťoligista môže z úzadia rozhodnúť o titule. 20-tisíc stále nechodí
    Marián Dragúň|dnes 12:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Niké liga sa pridáva k Bundeslige, Serie A či Ekstraklase. Štadióny budú symbolom jednoty