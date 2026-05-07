Niké liga sa pridáva k Bundeslige, Serie A či Ekstraklase. Štadióny budú symbolom jednoty

Najvyššia slovenská futbalová súťaž Niké liga sa pripojí k ďalším trinástim ligám z asociácie Európske ligy v nadnárodnej iniciatíve a v 9. kole nadstavby podporí Deň Európy.
Úvodných výkopov sa symbolicky chopia mládežníci z akadémií. Niké liga patrí medzi riadnych členov asociácie od roku 2022.
„Hoci futbal je často o súperení, každý tím vie, že ak chce dosiahnuť úspech, musia jeho hráči držať spolu. Súdržnosť je dôležitá nielen v športe, ale aj v živote a v spoločnosti.
Preto sa i Niké liga spolu s ďalšími súťažami ako nemecká Bundesliga, talianska Serie A či poľská Ekstraklasa pridáva k tejto iniciatíve a počas víkendových zápasov podporí Deň Európy,“ povedal pre web slovenskej súťaže prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.
Na štadiónoch Niké ligy budú počas duelov vyvesené vlajky Európskej únie a kapitáni všetkých tímov nastúpia so špeciálnymi kapitánskymi páskami.
Pri vyprevádzaní hráčov budú mať deti oblečené tričká so symbolom Európskej únie a o úvodné výkopy pred všetkými víkendovými stretnutiami sa postarajú mladí futbalisti z akadémií klubov Niké ligy.
Lopty pripravené na úvodné výkopy budú mať špeciálny dizajn vo farbách Európskej únie.
„Partnerstvo s Niké ligou pri príležitosti Dňa Európy plasticky vyjadruje, ako sa hodnoty Európskej únie prirodzene premietajú do každodenného života vo všetkých oblastiach, vrátane športu. Futbal nás učí, že úspech neprichádza náhodou – stojí na férovej hre, rešpektovaní pravidiel, spolupráci celého tímu a spoločnej stratégii.
A presne to isté platí aj v Európskej únii. Keď hráme podľa pravidiel a spolupracujeme, profituje z toho celý tím a prichádza víťazstvo, z ktorého sa tešia nielen hráči a tréneri, ale všetci fanúšikovia.
Rovnako je to aj v Európskej únii – ak spolupracujeme aktívne a v súlade s dohodnutými pravidlami, darí sa celej Únii a prínosy tejto spolupráce pociťujú ľudia v celej Európe vrátane Slovenska,“ doplnil Peter Stano, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Deň Európy sa každoročne oslavuje 9. mája. Vyzdvihuje myšlienky jednoty a mieru v Európe a zároveň upriamuje pozornosť na jej budúcnosť.
