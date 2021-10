VIDEO: Fenomenálne nožničky z piatej ligy. Nechápem, ako sa mi to podarilo, priznal strelec

Za krásny presný zásah vďačí kapitánovi Tomášovi Nemečekovi, ktorý mu loptu ideálne sklepol.

„Hráme to tak pravidelne, teším sa, že nám to vyšlo na sto percent. Chalani ma podpichovali, že za takýto gól si do kabíny zaslúžia odmenu. Hneď po zápase som im kúpil dvadsať pív a desať kofol. Dobre investované peniaze,“ pousmial sa.

Chce zaujať v súťaži Gól roka

Futbalista ŠK Igram verí, že jeho nožničky zaujmú v súťaži amatérskych futbalistov o Gól roka 2021, ktorú organizuje redakcia Sportnet spolu so SFZ. Víťaz si prevezme cenu priamo na vyhlásení Futbalista roka 2021.

„Ak by som sa dostal do nominácie, bolo by to skvelé. No ak by som vyhral, bolo by to fantastické. Verím, že fanúšikov zaujmem. Myslím, že takýto by sa mohol uchádzať o ich hlasy,“ uviedol.