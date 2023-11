VIDEO: Gól roka 2023? V piatej lige vystrúhal fantastické nožničky

Autora nožničiek nominácia do súťaže o najkrajší zásah roka 2023 mimoriadne potešila. Gól zaznamenal proti bývalému klubu, kde pôsobil sedem rokov.

Robíme však, čo sa dá. A celkom sa nám darí. Máme systém, svoju tvár. A konečne sme postúpili do súťaže, ktorá Veľkému Krtíšu ako – tak prislúcha,“ prezradil Havrila.

Od augusta sme trénovali trikrát do týždňa v počte pätnásť kusov. A to slávi úspech. V kabíne je výborná atmosféra, čo je najdôležitejšie,“ teší sa.

V minulej sezóne mali Krtíšania problém so záchranárskymi prácami. Situácia v klube sa však stabilizovala a dnes ašpirujú na postup.

„Ako najväčší úspech vnímam, že hrám od 10 do 36 rokov bez veľkej prestávky. Mal som zlomený nos a drobné šrámy, ale vždy som sa z toho dostal,“ doplnil.

Nikolaj Havrila má za sebou bohatú kariéru. Hrať chce, ako dlho to bude možné.

A komu krásny gól nožničkami venuje? „Mojej žene a dvom deťom. Ak by som to nepovedal, doma dostanem,“ smial sa.

„Ale nie. Venujem im to srdcom. Okrem futbalu behávam miestnu bežeckú ligu. Ak by som nemal tolerantnú manželku a obetavú rodinu, nikdy by som toľko aktivít nestíhal. Nesmierne si ich vážim,“ uzavrel Nikolaj Havrila z MFK Baník Veľký Krtíš, kandidát na Gól roka 2023.

Tabuľka V. ligy