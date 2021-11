Granát má v nohe i mene. Strelil gól z päťdesiatich metrov

„V zápase sme takmer vôbec nezakončovali, preto som to vyskúšal. Bol som prekvapený, že to skončilo v sieti, normálne takéto pokusy brankári chytajú. Lopta však išla rovno pod brvno. Bol z toho pekný gól,“ spokojne konštatoval Cyril Granát z TJ Prosiek.

PROSIEK. Aj v dedinský súťažiach padajú krásne góly. Potvrdzujú to amatérski strelci z rôznych kútov Slovenska.

Ako sám povedal, doteraz to bol jeho najkrajší gól. „Asi preto, že moja kariéra je krátka a nedávam veľa gólov,“ dodal len 19-ročný futbalista.

Zápas skončil 2:2, diváci si ho po záverečnom hvizde doberali, že chcel centrovať a bol z toho exportný gól.

„Keď to tam padlo, je to gól. Už sa nikdy nepriznám, ako som to v tej chvíli myslel,“ zasmial sa Granát.

Granát v nohe i mene

Okrem toho, že má granát v nohe, má ho aj v mene. Okolie to však podľa neho špeciálne nevníma. Skôr ho všetci poznajú pod menom Cyril.

„Ani sám som si neuvedomil, že som Granát. Niečo na tom ale asi bude,“ smial sa.