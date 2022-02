Bledá má UFC na dosah? Slovákov súper bol na steroidoch (Týždeň V klietke)

BRATISLAVA. Česká šampiónka Oktagon MMA Tereza Bledá má na dosah kontrakt s UFC. Za istých okolností by sa tam mohla dostať už čoskoro.

Ak niekto očakával, že stret desiateho a jednásteho bojovníka rebríčka divízie do 93 kilogramov bude divácky nezáživný, tak sa poriadne mýlil.

Menší, ale o to zaujímavejší turnaj má za sebou organizácia UFC. Predovšetkým na hlavný zápas podujatia UFC Vegas 48 sa bude spomínať ešte dlho po ňom.

„Chance to ale zvláda statočne a pripravuje sa na operáciu. Ďakujeme organizácii Bellator MMA za ich nesmiernu pomoc v celom procese,“ uviedol vo vyhlásení manažéer amerického bojovníka Brian Butler.

Tu ale príbeh nekončí. Tvrdý kop si vyžiadal presun do nemocnice, kde lekári zistili u zápasníka päť zlomených rebier, prepichnuté pľúca a pomliaždenú obličku.

Úder bol taký silný, že Rencountre sa okamžite porúčal na zem a rozhodcovi nezostávalo nič iné, než duel o krátku chvíľu na to ukončiť.

Na turnaji War Of Titans II sa mal pôvodne stretnúť s domácim bojovníkom Abnerom Lloverasom. Toho teraz nahradí Brazílčan Junior Magal.

Menej než mesiac pred zápasom v španielskej organizácii sa popredný slovenský bojovník Jozef Wittner musí vysporiadať so zmenou protivníka.

Hill na pozápasovej tlačovej konferencii vyzval českú hviezdu Jiřího Procházku. Tento zápas má podľa neho obrovský potenciál a divákom by priniesol nezabudnuteľný zážitok.

Hill prišiel v polovici kola s knokautom, za aký by sa nemuseli hanbiť ani tie najväčšie esá UFC.

Štylisticky má Wittner v rodákovi z Anápolisu nebezpečného súpera, ktorý si veľkú väčšinu víťazstiev pripísal na submisiu. Je držiteľom čierneho opasku v brazílskom jiu-jitsu.

Na podujatie War of Titans II sa môžu diváci tešiť 12. marca. Slovenský bojovník vstúpi do oktagonu po dlhšom čase, keďže jeho posledný súboj sa datuje do jesene 2020.

Oktagon: Posila a zrušený zápas

Dve dôležité oznámenia v jeden deň. Zatiaľ čo v prvom prípade ide o ďalší krok v pred, druhá správa už taká pozitívna nie je.

Poloťažká divízia Oktagonu sa dočkala posilnenia. Do najväčšej domácej organizácie mieri veterán popredných európskych organizácií ako KSW či M-1 Global Martin "King Kong" Zawada.

38-ročný Nemec sa dlhodobo pohybuje na hranici prvej stovky svetového rebríčka vo váhe do 93 kilogramov.