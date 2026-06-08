Peňáz sa po zranení vracia do klietky. OKTAGON odhalil ďalšie plány na jeseň

Organizácia OKTAGON odtajnila ďalšie atraktívne mená pre svoj očakávaný návrat do Brna.
Na turnaji OKTAGON 93, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. septembra v brnianskej Winning Group Arene, sa predstaví elitné trio domácich bojovníkov: Josef Hála, Radek Roušal a Vladimír Lengál.
Okrem nabitej brnianskej karty organizácia oznámila aj dlho očakávaný návrat Matěja Peňáza v Berlíne a jesennú zastávku v Karlových Varoch.
Domáci obľúbenci pod jednou strechou
Trio českých hviezd sľubuje v Brne nekompromisné postojárske bitky. Josef Hála sa nezmazateľne zapísal do histórie ako prvý šampión z Českej republiky vo svetoznámej organizácii boxu bez rukavíc BKFC.
V OKTAGONe debutoval v apríli, keď v atraktívnom dueli podľa pravidiel „STAND and BANG“ tvrdo ukončil Tomáša Mudrocha.
Hála navyše čerstvo podpísal s organizáciou novú zmluvu, čo fanúšikom garantuje ďalšie atraktívne zápasy.
Veľkým lákadlom pre domáce publikum bude nerozlučné brnianske duo Radek Roušal a Vladimír Lengál. Títo dvaja bojovníci sú známi tým, že fanúšikom vždy doručia prvotriednu šou a ich spoločná prítomnosť na karte je zárukou skvelých zápasov.
Radek Roušal (7-2) prežíva výborné obdobie, keď sa z nádejného talentu vypracoval na legitímneho vyzývateľa v perovej váhe.
„Ruchy“ momentálne drží sériu štyroch víťazstiev v rade, pričom všetkých súperov knokautoval pred koncom druhého kola. Naposledy v apríli dominantne ukončil Samuela Barka.
Jeho parťák, bývalý boxerský šampión Vladimír Lengál (9-6), mu v atraktivite nič nedlhuje. V klietke je známy útočným štýlom a vo všetkých svojich víťazných zápasoch si drží stopercentnú bilanciu ukončení pred limitom.
Veľký návrat Matěja Peňáza v Berlíne
Organizácia zároveň potvrdila správu, na ktorú fanúšikovia netrpezlivo čakali. Po takmer rok a pol dlhej pauze vynútenej zranením sa do klietky vracia elitný postojár Matěj Peňáz.
Jeden z najatraktívnejších knokautérov strednej váhy sa predstaví na turnaji OKTAGON 90 v Berlíne, kde bude chcieť reštartovať svoju úspešnú sériu a potvrdiť svoje ambície.
OKTAGON opäť zamieri do Karlových Varov
Expanzia a návraty na tradičné miesta pokračujú. OKTAGON oficiálne oznámil, že sa vracia do západných Čiech.
Turnaj OKTAGON 95 sa uskutoční 17. októbra 2026 v Karlových Varoch. Známe kúpeľné mesto tak na jeseň zažije ďalší veľkolepý sviatok bojových športov plný napínavých duelov.