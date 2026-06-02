Todev je špička ťažkej váhy, uznáva Buday. Cieľom je návrat k titulu

Návrat na domácu scénu si predstavoval inak. Martin Buday vstupoval do titulového zápasu s Willom Fleurym ako jeden z najväčších favoritov organizácie, no už v úvode zápasu utrpel tvrdú prehru.
Po viac ako pol roku sa teraz vracia do klietky a na turnaji OKTAGON 89 v Bratislave ho čaká ďalšia náročná skúška v podobe Lazara Todeva.
Slovenský ťažkotonážnik sa v rozhovore obzrel za nevydareným duelom o titul, prezradil, čo po prehre zmenil v príprave, a vysvetlil, prečo berie súboj s bulharským súperom ako ďalší krok na ceste späť k titulovej šanci.
Prvý knockdown v kariére
Titulový zápas sa podľa Budaya rozhodol v jedinom okamihu. Po prvom knockdowne vo svojej kariére sa už nedokázal naplno vrátiť do boja.
„Kľúčový moment prišiel, keď mi Will zachytil lowkick a kontroval úderom, po ktorom som bol na chvíľu mimo. Bol to môj prvý knockdown v kariére, takže keď som sa ocitol na zemi, vedel som, že je zle,“ priznal.
Aj napriek snahe situáciu ustáť sa už do zápasu nedokázal vrátiť.
„Snažil som sa z toho ešte nejako vykorčuľovať, ale Will zacítil krv a nenechal ma zotaviť sa.“
Po zápase sa Buday netajil sklamaním a svoje vystúpenie označil za zlyhanie. Rovnaký pohľad na duel má aj s odstupom času.
„Áno, bolo to zlyhanie. Veľký návrat, veľký zápas a hneď v úvode to dopadne v môj neprospech. Určite to nebol scenár, s ktorým som rátal.“
VIDEO: Cesta na OKTAGON: TODEV vs. BUDAY
Pol roka využil na zmeny
Po prehre nasledovala viac než šesťmesačná pauza. Hoci by si možno vedel predstaviť skorší návrat, čas podľa vlastných slov využil naplno.
„Bol to trochu dlhší čas, ale využil som ho. Zapracoval som na každom aspekte, či už ide o silovú alebo technickú stránku. Bolo dosť priestoru aj na kvalitné sparingy.“
V Bratislave ho teraz čaká jeden z najnebezpečnejších súperov v divízii. Lazar Todev patrí dlhodobo medzi absolútnu špičku ťažkej váhy OKTAGONu a Buday si jeho kvality dobre uvedomuje.
„Jeho silné stránky sú určite dobrý technický postoj a kvalitná obrana proti takedownom.“
Napriek tomu nechce prezrádzať, akú taktiku si na Bulhara pripravil.
„Nerád predikujem. Naposledy sa mi to vôbec nepodarilo naplniť, takže si to nechám pre seba. Môžem povedať len toľko, že som pripravený na boj v postoji aj na zemi.“
Cieľ je jediný
Domáce publikum tentoraz nevníma ako zdroj tlaku. Súboj s Todevom považuje predovšetkým za príležitosť vrátiť sa medzi hlavných kandidátov na titul.
„Beriem to hlavne ako zápas, ktorým sa vrátim na víťaznú vlnu a posuniem sa bližšie k titulovému zápasu.“
Práve preto ho teší, že organizácia mu opäť postavila do cesty jedného z najťažších možných súperov.
„Som za to vďačný. Je len na mne, aby som ukázal, že som naozaj bojovník svetovej úrovne. Ak sa mi podarí tento zápas vyhrať, ideálne pred limitom, opäť sa posuniem bližšie k titulovej šanci.“
Príprava sa podľa neho prirodzene prispôsobovala Todevovmu štýlu a v rozhodujúci večer bude najdôležitejšia jedna vec.
„Veriť v seba a svoje schopnosti. S tímom sme za posledné mesiace odviedli kus kvalitnej roboty a som presvedčený, že to ukážem aj v zápase. Verím, že odídem so zdvihnutou rukou.“