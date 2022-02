V boxe vydláždil cestu Alimu a Tysonovi. Kto bol legendárny Jack Johnson? (2. časť)

Zápasil v časoch, kedy napriek zrušeniu otroctva platili v južanských štátoch USA viaceré nariadenia o rasovej segregácii. Ľudia sa bežne delili na „bielych“ a „farebných“, no on vytrval a dokázal niečo, čo nikto pred ním.

V prvej časti o legendárnom boxerovi sa dozviete: aké boli začiatky Johnsona, a tiež to, aké to bolo na prelome storočí boxovať v Spojených štátoch.

Myšlienku usporiadať prelomový a do veľkej miery kontroverzný súboj o zjednotený titul ťažkej divízie priniesol a napokon zrealizoval bohatý austrálsky promotér. Ale nebola to lacná záležitosť.

„Bolo to okolo roku 1909, kedy bolo prísne zakázané, aby vzájomne zápasili bieli s čiernymi. Vtedy hovorili, že ak sa stane, že neger vyhrá, zabijú ho. Jack Johnson na to odvetil: Len to urobte a ten beloch, ktorý to spraví, dostane odo mňa po hube.

Keď Johnson zápasil v Amerike, všade prebiehali rasové nepokoje, zabíjali černochov. Bolo to vtedy, keď sme nemali práva a neboli tu žiadne organizácie, aby nás chránili, bol len jeden čierny muž, ktorý zápasil sám za seba a porážal každého,“ vzdala neskôr poklonu Johnsonovi ďalšia legenda svetového boxu, Muhammad Ali.

Tlak spoločnosti, ktorý opisoval Ali, každou ďalšou výhrou rástol, až dospel do bodu, keď spoločnosť požadovala niekoho, kto skutočne Johnsona zastaví a ako beloch prinavráti "zašlý lesk" boxu.

Pôvodný zápas storočia v boxe

Kvôli Johnsonovi sa do sveta boxu rozhodol vrátiť neporazený bývalý viacnásobný šampión James Jeffries. Bojovník sa pýšil bilanciou devätnástich výhier.

Išlo o muža, ktorý už viackrát súboj s Johnsonom odmietol, tentokrát však svoj názor zmenil. Noviny o dueli písali ako o zápase storočia.

Bol to pôvodný stret storočia, dávno predtým, než proti sebe nastúpil Muhammad Ali a Joe Frazier v roku 1968 v New Yorku.