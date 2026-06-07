Paradeiser utrpel šokujúcu prehru, Buday neuspel tiež. Smolková zvíťazila pred limitom

Turnaj OKTAGON 89 v bratislavskej TIPOS Aréne priniesol viacero prekvapivých výsledkov.
O najväčšie sa postarali Ronald Paradeiser a Martin Buday, ktorí pred domácim publikom nedokázali potvrdiť úlohu favoritov.
Naopak, Veronika Smolková a Robo Pukač potešili slovenských fanúšikov víťazstvami.
Paradeiser nestačil na Granta
Jedným z hlavných ťahákov galavečera bol návrat Ronalda Paradeisera. Slovenský bojovník však zápas proti Jackovi Grantovi nezvládol podľa predstáv.
Britský veterán využil situáciu na zemi a v prvom kole nasadil zriedkavo vídané škrtenie Scottish Twister.
VIDEO: Ukončenie zápasu Paradeiser - Grant
Paradeiser bol nútený zápas odklepať a Grant si pripísal jedno z najcennejších víťazstiev kariéry.
Pre slovenského bojovníka išlo o nepríjemné zaváhanie v období, keď bol po prehre v titulovom zápase vo velterovej váhe. Aktuálne má teda na konte dve porážky v rade.
Buday prehral s Todevom
Veľkú pozornosť pútal aj návrat Martina Budaya po neúspešnom titulovom zápase s Willom Fleurym. Jeho súperom bol Lazar Todev, ktorý potvrdil postavenie jedného z najlepších ťažkotonážnikov organizácie.
Bulharský bojovník bol počas zápasu aktívnejší a presnejší v postoji. Budayovi sa naopak nedarilo presadzovať tlak a kontrolu, ktoré patria medzi jeho najsilnejšie zbrane.
Po troch kolách rozhodcovia prisúdili víťazstvo Todevovi na body.
Úškrt s ďalším KO, Smolková i Pukač zvládli dôležité duely
Jeden z najefektnejších momentov večera priniesol Radovan Úškrt. Slovenský bojovník nastúpil proti Ondřejovi Raškovi a o svojom víťazstve rozhodol už v úvodnom kole.
Úškrt od začiatku diktoval tempo zápasu a presným úderom poslal českého súpera k zemi. Rozhodca následne duel ukončil a slovenský reprezentant si pripísal už deviate víťazstvo pred limitom.
VIDEO: Úškrt knokautoval Rašku
Domácich fanúšikov potešila aj Veronika Smolková. V súboji proti Lise Kyriacou predviedla dominantný výkon a v druhom kole zvíťazila na armbar.
Dôležité víťazstvo zaznamenal aj Robo Pukač, ktorý po troch kolách zdolal Briana Manninga na body.
Domácim fanúšikom sa predstavil aj Karol Ryšavý, ktorý nastúpil proti Danielovi Schordjemu.
Slovenský bojovník mal výborný vstup do zápasu a v prvom kole bol viackrát blízko k predčasnému ukončeniu. Rakúšan však náročné chvíle ustál a v ďalších kolách dokázal duel vyrovnať.
Zápas sa napokon skončil remízou, keď všetci traja bodoví rozhodcovia odovzdali skóre 28:28.
Marek Bartl zvládol česko-slovenské derby s Jozefom Wittnerom. Po opatrnejšom úvode postupne získal prevahu a v druhom kole zvíťazil technickým knokautom.
Duelu predchádzali komplikácie na vážení, keď Bartl nesplnil limit velterovej váhy o viac než tri kilogramy.
VIDEO: Ukončenie zápasu Bartl - Wittner
Titulový zápas skončil bez výsledku
Nečakané rozuzlenie priniesol titulový duel bantamovej váhy medzi Igorom Severinom a Zhalgasom Zhumagulovom.
Zápas bol ukončený ako No Contest po tom, čo Zhumagulov nebol schopný pokračovať po neúmyselnom faule.
Severino tak úspešne neobhájil titul v tradičnom zmysle slova, no opasok mu zostal. Kazach si zároveň ponechal titul šampióna mušej váhy.