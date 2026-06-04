Ryšavý pred Bratislavou: Nenechám to na rozhodcov, chcem ukončenie

Karol Ryšavý prežil v posledných rokoch v OKTAGONe úspechy aj sklamania. Víťaz tretej série Oktagon Výzvy však verí, že po presune do perovej váhy našiel kategóriu, v ktorej môže opäť útočiť na najvyššie priečky.
Na turnaji OKTAGON 89 ho v Bratislave čaká Rakúšan Daniel Schordje a slovenský bojovník neskrýva vysoké ambície. Pred domácim publikom chce predovšetkým jedno – nenechať o svojom osude rozhodovať bodových rozhodcov.
„Doma zápasím najradšej, ale posledné dva zápasy v Bratislave mi odišli na body, čo bola aj moja chyba. Práve preto sa tomu teraz budem vyhýbať. Nenechám to na rozhodcov a budem sa snažiť zápas ukončiť pred limitom,“ povedal Ryšavý.
Perová váha mu začína sedieť
Prechod do nižšej váhovej kategórie nebol podľa neho jednoduchý. Prvé mesiace si vyžadovali viac disciplíny a úprav životosprávy, no dnes už cíti, že sa všetko uberá správnym smerom.
„Musela mi sadnúť. Začiatky síce nevyzerali tak, že mi sadne, pretože som musel viac diétovať ako predtým. Dnes však vďaka nutričnému trénerovi Samuelovi Bálintovi funguje všetko oveľa lepšie. Od zápasu k zápasu sa zlepšujeme a verím, že tento duel to len potvrdí.“
Víťazstvo nad favorizovaným Denizom Ilbayom na turnaji OKTAGON 82 ukázalo, že rozhodnutie presunúť sa do perovej váhy bolo správne.
VIDEO: Karol Ryšavý v príprave na zápas so Schordjem
O titule zatiaľ hovorí opatrne
Perová váha patrí momentálne medzi najkvalitnejšie divízie organizácie. Ryšavý si uvedomuje, že cesta k titulovej šanci nebude jednoduchá.
„Keď nerátam tento zápas, potreboval by som ešte dve veľké víťazstvá. Ak by som zvládol tento duel a potom pridal ďalšie dve výhry, reálne by sme sa mohli baviť o titulovej šanci.“
Súpera Daniela Schordjeho, ktorý z desiatich víťazstiev zaznamenal dve na submisiu, nepodceňuje.
„To, že nemá veľa ukončení na zemi, neznamená, že tam nič nevie. Budem pripravený na každý aspekt boja. Či ho budem dominovať v postoji alebo na zemi, je mi v podstate jedno. Verím však, že tento zápas vyhrám predčasne.“
Z bojovníka sa stal otec
Keď sa Ryšavý obzrie o osem rokov späť na obdobie, keď triumfoval v Oktagon Výzve, vidí predovšetkým osobnostnú zmenu.
„Najväčší rozdiel je v tom, že som sa stal otcom. Priority sú dnes nastavené úplne inak. Som viac rodinne založený a myslím si, že aj lepší človek. Nehovorím, že som bol zlý, ale život ma dosť naučil.“
Práve rodina je podľa neho najväčším motorom, ktorý ho poháňa počas náročných tréningových období aj tvrdých redukcií hmotnosti.
„Robím to pre seba, pre svoju rodinu a pre lepší život. Myslím si, že väčšia motivácia ako rodina a to, aby sa mala dobre, neexistuje.“
Ryšavý zároveň priznáva, že ho formovali aj prehry. „Keď človek vyhrá, často si myslí, že je všetko v poriadku. Keď prehrá, uvedomí si, že niekde nastala chyba a treba na nej pracovať. Každý zápas mi ukázal, kde sa ešte môžem zlepšiť.“
Na záver poslal odkaz aj fanúšikom, ktorí sa chystajú do bratislavskej Tipos Arény.
„Môžu očakávať atraktívny zápas. A keď vyhrám, sadnem si na brvno a s každým jedným si na moje víťazstvo pripijem. OKTAGON oslavuje desať rokov, takže si pripijeme aj na organizáciu. Veľmi sa na fanúšikov teším.“