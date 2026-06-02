OKTAGON oslávi 10 rokov vo veľkom. Bratislavu čaká výstava, párty aj beh

Turnaj OKTAGON 89 v bratislavskej Tipos Aréne ponúkne sprievodný program pri príležitosti desiateho výročia od založenia organizácie.
Fanúšikovia sa môžu počas celého týždňa tešiť na unikátnu interaktívnu výstavu, verejné váženie, dve oficiálne párty na čele s poprednými hudobnými hosťami či ranný beh s OKTAGONom.
Na samotnom turnaji vystúpi kapela Hrdza, bude predstavený ďalší člen Siene slávy a celý večer sa ponesie v duchu osláv desiatych narodenín.
OKTAGON Gallery a verejné váženie v Auparku
Hlavným centrom fanúšikovských aktivít sa pre tento týždeň stáva bratislavské obchodné centrum Aupark.
Návštevníci tu môžu kedykoľvek počas otváracích hodín navštíviť špeciálnu expozíciu OKTAGON Gallery, ktorá mapuje najdôležitejšie míľniky, historické momenty a emócie uplynulej dekády organizácie.
V piatok 5. júna od 17:00 sa potom priestory Auparku premenia na dejisko oficiálneho verejného váženia.
Okrem tradičného napätia pred sobotňajšími zápasmi ponúkne piatkový program živé rozhovory s bojovníkmi, fanúšikovské súťaže a tematický sprievodný program pre celú rodinu.
Narodeninová oslava a afterparty
Oficiálny hudobný program k desiatemu výročiu odštartuje v piatok 5. júna v bratislavskom klube Neptune, kde sa od 21:00 uskutoční OKTAGON 10th Anniversary Party.
Hlavným hudobným headlinerom večera bude popredný český producent a DJ NobodyListen, ktorého doplnia ďalší hostia.
Oslavy budú na rovnakom mieste pokračovať aj v sobotu 6. júna bezprostredne po skončení turnaja v Tipos Aréne, keď klub Neptune privíta fanúšikov aj samotných aktérov turnaja na oficiálnej OKTAGON afterparty.
Sobotný ranný OKTAGON Beh s vedením a zápasníkmi
Pre priaznivcov aktívneho pohybu je na sobotu 6. júna pripravený projekt OKTAGON Beh.
Podujatie odštartuje presne o 9:00 ráno od obchodného centra Eurovea (zo strany Šafka) a je koncipované ako neformálne stretnutie celej komunity.
Na trať spoločne s fanúšikmi vybehnú nielen vybraní profesionálni zápasníci, ale aj manažment a zamestnanci organizácie vrátane oboch spolumajiteľov.
Vystúpenie Hrdze a nový člen Siene slávy
Okrem sprievodného programu čaká na fanúšikov unikátna šou počas samotného turnaja.
Celý večer odštartuje špeciálne intro a úvodný príhovor. V priebehu večera ďalej vystúpi populárna slovenská kapela Hrdza s piesňou „Slovensko moje“ a bude predstavený nový člen Siene slávy.
Podrobné časové harmonogramy jednotlivých podujatí, presné lokality a informácie o dostupnosti vstupeniek na večerné párty nájdete na oficiálnych webových stránkach organizácie a na sociálnych sieťach.