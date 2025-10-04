Dunajskej v rímskom triatlone tesne ušla prvá päťka. Na víťazku stratila menej ako pol minúty

RÍM. Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila šieste miesto na podujatí Svetového pohára v Ríme.
V sobotnom šprinte so 750 metrami plávania, 20 kilometrami na bicykli a piatimi kilometrami behu stratila na víťaznú Rakúšanku Carinu Reichtovú 26 sekúnd.
Víťazka zaznamenala čas 1:00:13 hodiny a do minúty za ňu sa zmestilo ďalších pätnásť pretekárok. Druhá Sandra Dodetová z Francúzska zaostala o päť sekúnd, Nemka Franka Rustová o ďalšie dve.
Dunajská bola po plaveckej časti mimo najlepšej dvadsiatky, polepšila si v prostrednej a najlepšie jej vyšiel beh, ktorý zvládla v čase 16:31 minúty.
SP v triatlone v Ríme
Elite ženy: 1. Carina Reichtová (Rak.) 1:00:13 h, 2. Sandra Dodetová (Fr.) +5 s, 3. Franka Rustová (Nem.) +7 s, ..., 6. Diana Dunajská (SR) +26 s