Slováci pokračujú v dobrých výkonoch. Skupinovú fázu uzavreli jasnou výhrou

MS družstiev v stolnom tenise 2026
Výsledky mužov - 7. skupina:
Slovensko - Tunisko 3:0
- Ľuobmír Pištej - Wassim Essid 3:1 (4, -9, 5, 5)
- Wang Jang - Aboubaker Bourass 3:0 (7, 2, 4)
- Adam Klajber - Youssef Aidli 3:0 (10, 9, 9)
Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne nad Tuniskom 3:0. V 7. skupine obsadili druhé miesto za Indiou.
O úvodný bod pre slovenské farby sa postaral Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Wassima Essida 3:1 na sety.
Druhý bod pridal Wang Jang po hladkom triumfe 3:0 nad Aboubakerom Bourassom. O tretí bod sa zaslúžil Adam Klajber po víťazstve 3:0 nad Youssefom Aidlim.