Slováci pokračujú v dobrých výkonoch. Skupinovú fázu uzavreli jasnou výhrou

Wang Jang. (Autor: Facebook/Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|30. apr 2026 o 19:59
ShareTweet0

Proti Tunisku prehrali jediný set.

MS družstiev v stolnom tenise 2026

Výsledky mužov - 7. skupina:

Slovensko - Tunisko 3:0

  • Ľuobmír Pištej - Wassim Essid 3:1 (4, -9, 5, 5)
  • Wang Jang - Aboubaker Bourass 3:0 (7, 2, 4)
  • Adam Klajber - Youssef Aidli 3:0 (10, 9, 9)

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne nad Tuniskom 3:0. V 7. skupine obsadili druhé miesto za Indiou.

O úvodný bod pre slovenské farby sa postaral Ľubomír Pištej, ktorý zdolal Wassima Essida 3:1 na sety.

Druhý bod pridal Wang Jang po hladkom triumfe 3:0 nad Aboubakerom Bourassom. O tretí bod sa zaslúžil Adam Klajber po víťazstve 3:0 nad Youssefom Aidlim.

Ostatné športy

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slováci pokračujú v dobrých výkonoch. Skupinovú fázu uzavreli jasnou výhrou