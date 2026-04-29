Slováci favorita skupiny nezaskočili. Na svetovom šampionáte družstiev mu tesne podľahli

MS družstiev 2026 - 7. skupina
Slovensko - India 2:3
Ľubomír Pištej - Manush Shah 3:2 (8, -5, -8, 6, 6)
Jakub Zelinka - Manav Thakkar 0:3 (-6, -8, -6)
Wang Jang - Harmeet Desai 3:0 (14, 5, 9)
Ľubomír Pištej - Manav Thakkar 0:3 (-3, -13, -7)
Jakub Zelinka - Manush Shah 0:3 (-8, -8, -7)
Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise nestačili vo svojom druhom zápase majstrovstiev sveta družstiev v Londýne na Indiu, ktorej podľahli 2:3.
Svojho súpera zdolal Wang Jang, za kratší koniec ťahal dvakrát Jakub Zelinka a raz Ľubomír Pištej, ktorý svoj úvodný duel zvládol.
Zverenci trénera Petra Šeredu stáli v stredu v 7. skupine proti favoritovi na postup z prvého miesta a čaká ich ešte Tunisko.
Z Indov sa najviac darilo Manavovi Thakkarovi, ktorý nastúpil proti Zelinkovi aj Pištejovi a v oboch prípadoch nedovolil súperovi uhrať ani jeden set.