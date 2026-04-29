Slováci favorita skupiny nezaskočili. Na svetovom šampionáte družstiev mu tesne podľahli

Slovenský stolný tenista Wang Jang. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|29. apr 2026 o 22:04
Zverencov trénera Petra Šeredu ešte čaká duel s Tuniskom.

MS družstiev 2026 - 7. skupina

Slovensko - India 2:3

Ľubomír Pištej - Manush Shah 3:2 (8, -5, -8, 6, 6)

Jakub Zelinka - Manav Thakkar 0:3 (-6, -8, -6)

Wang Jang - Harmeet Desai 3:0 (14, 5, 9)

Ľubomír Pištej - Manav Thakkar 0:3 (-3, -13, -7)

Jakub Zelinka - Manush Shah 0:3 (-8, -8, -7)

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise nestačili vo svojom druhom zápase majstrovstiev sveta družstiev v Londýne na Indiu, ktorej podľahli 2:3.

Svojho súpera zdolal Wang Jang, za kratší koniec ťahal dvakrát Jakub Zelinka a raz Ľubomír Pištej, ktorý svoj úvodný duel zvládol.

Zverenci trénera Petra Šeredu stáli v stredu v 7. skupine proti favoritovi na postup z prvého miesta a čaká ich ešte Tunisko.

Z Indov sa najviac darilo Manavovi Thakkarovi, ktorý nastúpil proti Zelinkovi aj Pištejovi a v oboch prípadoch nedovolil súperovi uhrať ani jeden set.

