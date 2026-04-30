Slovenky otočili duel a opäť uspeli. Na MS si pripísali druhé víťazstvo

Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)
TASR|30. apr 2026 o 16:18
ShareTweet0

MS družstiev 2026 - 16. skupina

Slovensko - Čile 3:1

Tatiana Kukuľková - Daniela Ortegová 2:3 (-8, 7, 8, -16, -9)

Barbora Váradyová - Sofia Vegová 3:0 (7, 4, 6)

Ema Labošová - Č´ jing ceng 3:0 (4, 5, 7)

Váradyová - Ortegová 3:1 (10, -8, 5, 5)

Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne.

V 16. skupine si vo štvrtok poradili s Čile 3:1. V úvodnom zápase zdolali Švajčiarky 3:0.

Tatiana Kukuľková síce v prvej dvojhre prehrala s Čiľankou Danielou Ortegovou po tuhom boji 2:3 na sety, Barbora Váradyová a Ema Labošová však potom vyhrali svoje duely hladko 3:0.

Triumf Sloveniek spečatila Váradyová víťazstvom 3:1 nad Ortegovou. V záverečnom stretnutí v skupine nastúpia zverenky Jaromíra Truksu proti Madagaskaru.

Ostatné športy

    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľková.
    Slovenky otočili duel a opäť uspeli. Na MS si pripísali druhé víťazstvo
    dnes 16:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenky otočili duel a opäť uspeli. Na MS si pripísali druhé víťazstvo