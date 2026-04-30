Slovenky otočili duel a opäť uspeli. Na MS si pripísali druhé víťazstvo

MS družstiev 2026 - 16. skupina
Slovensko - Čile 3:1
Tatiana Kukuľková - Daniela Ortegová 2:3 (-8, 7, 8, -16, -9)
Barbora Váradyová - Sofia Vegová 3:0 (7, 4, 6)
Ema Labošová - Č´ jing ceng 3:0 (4, 5, 7)
Váradyová - Ortegová 3:1 (10, -8, 5, 5)
Slovenské stolné tenistky uspeli aj vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta družstiev v Londýne.
V 16. skupine si vo štvrtok poradili s Čile 3:1. V úvodnom zápase zdolali Švajčiarky 3:0.
Tatiana Kukuľková síce v prvej dvojhre prehrala s Čiľankou Danielou Ortegovou po tuhom boji 2:3 na sety, Barbora Váradyová a Ema Labošová však potom vyhrali svoje duely hladko 3:0.
Triumf Sloveniek spečatila Váradyová víťazstvom 3:1 nad Ortegovou. V záverečnom stretnutí v skupine nastúpia zverenky Jaromíra Truksu proti Madagaskaru.