Parížske hry otvoria na Seine. Bude to výnimočné, vraví členka MOV

Program by mal byť pozdĺž Seiny, ale hlavným dejiskom by malo byť park Jardins du Trocadéro v blízkosti Eiffelovky.

„Aj samotný otvárací program hier by sa mal odohrávať vonku, ale nemôžem vám prezradiť všetko. Viete, to je tajomstvo organizátorov. Bude to však veľká šou,“ hovorí.

Do istej miery je to dané aj tým, že triatlon mal v programe až do posledných hier iba jednu disciplínu. Aktuálne sa súťaží na OH vo dvoch – v olympijskom triatlone (1,5 km plávania, 40 km cyklistika, 10 km beh) a novinkou je súťaž miešaných štafiet.

Triatlon však má mnoho disciplín. Súťaží sa na rôznych vzdialenostiach, taktiež existuje terénna verzia triatlonu a dokonca aj zimný triatlon (beh, cyklistika a beh na lyžiach).

„Pracujeme na tom, aby sme raz v programe hier mali viac disciplín, ale momentálne s tým nevieme nič urobiť. Pre celé hry totiž platí hranica 10 500 športovcov,“ vysvetľuje Casadová.

Na OH môže štartovať spolu 110 triatlonistov (55 mužov a 55 žien). „Sme vďační aj za doplnenie o štafety. Samotní športovci si to pochvaľujú. Páči sa im aj to, že je to miešaný formát. Prináša to svoje ovocie.“

Na doplnenie ďalších disciplin do programu OH by sa musel navýšiť celkový počet športovcov. Aktuálne je to však nereálne.