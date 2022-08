Obdivuje Sagana aj Duffyovú. Michaličková je úspešná v štyroch športoch

Sme piati súrodenci a odmalička som robila všetky športy, ktorým sa venovali aj oni. Plávanie, cyklistiku, atletiku a bežecké lyžovanie. V mládežníckych kategóriách som bola v podstate v každom aj v reprezentácii.

To je široký záber. To ste popri cyklistike aj plávali a behali na lyžiach?

Najskôr som plávala a súrodenci sa venovali cyklistike. No keď som mala voľný víkend, išla som na preteky s nimi a darilo sa mi aj tam. S atletikou to bolo podobné a v zime sme pravidelne chodili na bežky. V cyklistike a v atletike som absolvovala všetky preteky s nimi.

Ktorý šport vám je najbližší?

Mám veľmi rada plávanie. Ale keď som v minulosti mala zdravotné problémy a nemohla som byť vo vode, vtedy som zbožňovala cyklistiku.

Keď sme v zime išli na bežky do Kremnice, to bolo tiež perfektné. Ťažko povedať, ktorý šport mi je najbližší. V každom období to bolo niečo iné. Postupne sa to vyvíjalo. Stále som sa venovala všetkým.