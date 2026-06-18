Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - piatok 19. jún (9. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú deviatym hracím dňom.
Piatková dianie na svetovom šampionáte otvorí o 21:00 h duel skupiny D, v ktorom sa stretnú domáce USA a Austrálie. Duel sa hrá na Lumen Field v Seattle.
Následne sa v skupine C predstaví Škótsko a Maroko. Stretnutie sa začne presne o polnoci na Boston Stadium.
V noci o 2.30 h sa do akcie v "céčku" dostane Brazília, ktorá na Philadelphia Stadium vyzve Haiti.
Posledným duelom deviateho hracieho dňa bude duel skupiny D medzi Tureckom a Paraguajom. Duel je na programe v San Franciscu od 5.00 h.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Turecko - Paraguaj
Zápas Turecko – Paraguaj a stávka na viac ako 1.5 gólu za kurz 1.40 vyzerá ako veľmi rozumná voľba na skupinovú fázu MS 2026.
Turecko ide na šampionát s veľmi zaujímavou generáciou hráčov a v posledných rokoch ukazuje odvážny a ofenzívny futbal. Proti súperom podobnej úrovne sa nebojí hrať aktívne a pravidelne si vytvára dostatok príležitostí na skórovanie.
Paraguaj je tradične nepríjemné mužstvo, ktoré stavia na organizovanej obrane a fyzickej hre. Napriek tomu už dávno neplatí, že ich zápasy končia výlučne výsledkami 0:0 alebo 1:0. Aj oni majú vpredu kvalitu a v skupinovej fáze budú potrebovať zbierať body.
Hranica 1.5 gólu je na takýto duel pomerne nízka. Stačí nám výsledok 1:1, 2:0 alebo 2:1. Pri vyrovnanosti oboch tímov môže jeden gól zápas veľmi rýchlo otvoriť a vytvoriť priestor na ďalšie šance.
Očakávam bojovný duel, ale zároveň stretnutie s dostatkom emócií a nasadenia. Oba tímy budú vedieť, že každý bod môže rozhodovať o postupe do vyraďovacej fázy, čo často vedie k otvorenejšiemu záveru zápasu.
Veľkou výhodou tejto stávky je, že nemusíme riešiť víťaza. Turecko má kvalitu na strelenie dvoch gólov samo, no Paraguaj je schopný taktiež prispieť presným zásahom.
Za mňa patrí over 1.5 gólu medzi bezpečnejšie tipy z tejto skupinovej fázy. Dva góly v zápase medzi Tureckom a Paraguajom sú podľa mňa veľmi reálny scenár.
Analýza: Brazília - Haiti
Prečo verím kanárikom na aspoň 3 góly?
- Brazília odohrala zatiaľ jeden z najlepších zápasov na týchto MS, keď v prvom zápase čelila Maroku
- kanárici uhrali remízu, v ďalšom zápase sú však jasným favoritom a očakávam, že to proti Haiti aj potvrdia
- Haiti v prvom zápase prehralo so Škótskom 0:1 vo veľmi slabučkom zápase, v ktorom mali dokonca štatisticky navrch
- od 2.kola na týchto MS očakávam od favorizovaných tímov, že si zastanú svoju pozíciu a nebudú mať extra problémy, tu to vidím jednoznačne, veď Brazil je na základe rebríčka FIFA na 6.mieste, Haiti figuruje na 83.mieste
- história pozná tri vzájomné zápasy, v ktorých sa vždy zrodilo jednoznačné víťazstvo Brazílie
- naposledy sa tímy stretli v roku 2016, keď na Copa America vyhrala Brazília 7:1, v roku 2004 to bolo víťazstvo 6:0 a niečo z ďalekej minulosti, v roku 1959 zaknihovala Brazília výhru 9:1
- favorit tohto zápasu je jasný, kanárikom verím na minimálne 3 góly
Analýza: USA - Austrália
Prečo verím obom tímom na gól?
- oba tímy odohrali skvelé úvodné zápasy na MS, keď z môjho pohľadu prekvapili obaja
- od USA som absolútne nečakal hladké víťazstvo 4:1 nad Paraguajom, Austrálií som zase neveril proti Turecku a tá vyhrala 2:0
- skvelé rozohraté pre oba tímy, dalo by sa tvrdiť, že remíza v tomto zápase by im mala stačiť na postup, avšak máme tu domácu reprezentáciu a tá zrejme nedude doma príliš špekulovať
- oba tímy budú určite sebavedomé na základe predchádzajúceho úspechu, oveľa viac ofenzívnejšie však v tomto zápase vidím domácu reprezentáciu
- vypredaný štadióm v Seattle bude tlačiť svojich, ktorým mimochodom na gól rozhodne verím, avšak od Austrálie očakávam podobný štýl hry, ako proti Turecku
- Austrália v rámci štatistík zaostávala za Tureckom, účelná hra však znamenala úspech a prečo toto nezopakovať proti USA, keď to podľa mňa vyšlo proti kvalitnejšiemu Turecku?
- zaujímavá je bilancia vzájomných zápasov, tá pamätá dva zápasy, ten posledný sa odohral nedávno (október 2025), keď v oboch vyhrali USA, avšak zároveň sa v oboch zápasoch dokázala gólovo presadiť aj Austrália (výsledky 2:1 a 3:1)
- v drese Austrálie budú ťahúňmi ofenzívy najmä mladý Irankunda, ktorý hral výborne proti Turecku, avšak netreba zabúdať ani na Metcalfeho, či Toureho, v drese USA nedám dopustiť na Baloguna, veľkými oporami sú Pulisic, či McKennie, defenzíva je však u oboch reprezentácií zranitelná
Analýza: Škótsko - Maroko
Zápas medzi Škótskom a Marokom vyzerá priaznivejšie pre Maroko. Maročania disponujú vyššou individuálnou kvalitou, väčšou kreativitou v ofenzíve a hráčmi, ktorí dokážu rozhodnúť zápas jedinou akciou. V úvodnom vystúpení na turnaji ukázali, že sa dokážu presadiť aj proti silným súperom a do tohto stretnutia pôjdu s veľkým sebavedomím.
Škótsko je síce nepríjemný a bojovný súper, no proti technicky vyspelejším mužstvám často naráža na limity pri tvorbe hry. Maroko má dostatok skúseností aj kvality na to, aby kontrolovalo priebeh zápasu a vytváralo si viac nebezpečných situácií. Dôležitým faktorom môže byť aj rýchlosť marockých hráčov v prechodovej fáze, ktorá by mohla robiť škótskej obrane značné problémy.
Očakáva sa vyrovnaný duel, no kvalita je podľa papierových predpokladov na strane Maroka. Ak potvrdí svoj herný prejav a efektivitu v útočnej fáze, malo by si vypracovať dostatok príležitostí na zisk troch bodov. Z pohľadu stávky preto dáva najväčší zmysel tip výhra Maroka, ktoré má všetky predpoklady na to, aby tento dôležitý zápas zvládlo.