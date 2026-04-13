Štadión v Komárne je ako tie Kováčikove iPhony (tréneroviny)

Ak ste tento diel Niké ligy nestihli, o nič ste neprišli. Podbrezová stále pôsobí ako potulné divadlo a Slovan síce v derby stratil, ale v boji o titul to má asi taký význam ako Peťove sľuby o lacnejších potravinách.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík.
No a na spodku tabuľky si iba Skalica s Prešovom vymenili miesta. Oni sú ako tie 2 kamióny na diaľnici, ktoré sa navzájom predbiehajú. My ostatní sme to auto, ktoré ide za nimi.
Väčšia sranda je v Komárne. Kauza štadión, ktorý síce stojí, ale vnútri to stále vyzerá ako 3+KK holodom v jednom z bratislavských satelitov. Prezident naposledy sľuboval, že v apríli by už KFC mal hrať doma. Druhá vec je, že nepovedal, v ktorom apríli a preto má stále dôvod na úsmev.
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 2:2
13 621 divákov
Najväčšie víťazstvo Trnavy prišlo už pred zápasom, keď chalani zistli, že okrem mladého Vlada, Kukharevycha a Yirajanga, bude Weissovi chýbať aj Šporar. To znamenalo, že by na hrot musel nebodaj postaviť mladého Grigera, alebo Roba Maka. Vzhľadom na vek to bola samozrejme verzia číslo 2 a Robo v ofenzíve Slovana dokonale zapadol.
Slovan sa snaží dostať ľudí na tribúny všetkými možnými spôsobmi, čo mu slúži ku cti. Tentokrát okrem video pozvánky prišlo aj zvážanie autobusmi z celého Slovenska. Len bohužiaľ trafili zápas, v ktorom ten Slovan hlavne v prvom polčase nevyzeral veľmi vábivo.
Bez Šporara je to Slovan iný, miestami naozaj ako to Braväcovo a Spartak nemal problém dostávať sa do šancí. Metsokov pozdrav svojim bývalým fanúšikom ešte nebral nikto vážne, ale keď si to ťukol Azango s Laušičom okolo vyklusávajúceho Blackamana, ocitol sa na zadnej Gong a bolo 0:1. Do polčasu mohol zvýšiť Metsoko, ale je v ňom stále kus gentlemena.
V druhom polčase to Spartak viac zatvoril a Slovan zo strachu z toho, čo by po polčasovom dohovore nasledovalo po zápase, hral agresívnejšie a Trnavu veľmi do šancí nepúšťal. V 48. minúte pálil Tigran z pozície, z ktorej by pred dvomi rokmi vymietol pavučinu, do Vantrubu.
Balkánci zabrali Slovanu v 54. minúte. Gajdoš jednou z mála kolmíc Slovana v zápase vysunul Bajriča a lopta sa od Vantrubu dostala ku Markovičovi. To už vyzeralo, že to Slovan klasicky otočí a Weiss pôjde do repre.
Ale z dvoch striel na bránu Trnavy nechytil v sobotu Takáč ani jednu. To keď Procházkov priamy kop od Apollo mosta vyrazil bagrom pred seba a preloboval ho Khorkhelli. To už bol na hrote Slovana aj Rahim Ibrahim. Ten tak prekvapil obranu Trnavy, že ho pri odvrátenom rohu a Tigranovom pase do šestnástky nikto nebránil a body sa delili.
FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 1:5
426 divákov
Zaujímavý zápas sa odohral v Podbrezovej, kde si to obidva tímy ťuknú ešte v utorok o postup do finále Slovnaft Cupu. Zápas je pre domácich fanúšikov zdarma, čo hovorí samé za seba. V sobotu to v generálke bolo hlavne o tom, kto dokáže viac pretočiť zostavu. Šetrili sa samozrejme aj fanúšikovia, na tribúnach sa ich tlačilo menej ako chlebíčkov vo VIPke.
Keď si človek pozrie výsledok, má pocit, že Žilina koncertovala ako Jožo Ráž na sľubovanom poslednom koncerte. Ale to pritom do polčasu mohli ísť šošoni do kabín za stavu 3:0 pre domácich a druhý polčas už len absolvovať.
V podobnom duchu pokračoval aj druhý polčas, tutovku konečne premenil až v 52. minúte Mrvaljevič. Góly si asi obe mužstvá pred zápasom nedohodli a keďže sľub porušili domáci, reagoval o 2 minúty tiež hlavou Roginič. No a potom to prišlo. Jakub Luka sa vo vlastnej šestnástke zahral na Zidana, loptu mu zobral Homet a bolo 1:2.
Od toho momentu to dala Podbrezová na Peťu Vlhovú. Išlo to dole kopcom a pomerne rýchlo.
O 2 minúty to z polovice poslal za Domanického Káčer, 1:3 a tu už bolo hotovo. Na 1:4 dával z brejku Hranica a piaty gól vykombinoval Faško s Káčerom, ktorý sa uspokojil s prihrávkou na Roginiča. To už neboli železiarne, ale maximálne tak zberný dvor.
FK Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce 3:0
3 819 divákov
Už tradičné, na prvý pohľad taktické vypadnutie DACu zo Slovnaft Cupu mu takto v čase jarných alergií umožňuje sústrediť sa naplno na to, aby sa so Žilinou každý druhý týždeň menil na druhom mieste.
Anton Šoltis si zaslúži ocenenie tréner sezóny v kategórií pomere cena a výkon a sochu pred ministerstvom financií. V prvom polčase bolo jeho mužstvo viac ako rovnocenným súperom DACu, nakoniec je z toho Tribula. 3:0. A zásluhu na tom má hlavne Fodrekove prestriedanie polhodinu pred koncom zápasu.
V MOL Aréne je už pár týždňov tichšie, ale nečudo, keď boli cez víkend u južných susedov voľby. Na nálade divákom nepridali ani šance Michaloviec, na ktorých vôbec nebolo vidno, že tiež nehrajú Slovnaft Cup a majú ľahké nohy.
Zápas sa lámal po hodine hry. Prvé varovanie po Kmeťovom centri vyslal Gueye, ale rovnako ako jeho zakončenie, presné nebolo. Vyšlo to až o pár minút neskôr, keď Ouro poslal na Kmeťovu hlavu nadýchanú Lučinu. Na toho teda okrem Calzonu zabudla aj obrana hostí.
Aj druhý gól má na svedomí posila z MLS. Pri brejku posielal prihrávku pod seba, ktorú do brány nasmeroval Dzotsenidze. A pri treťom góle mal Gueye pri svojom zakončení ten potrebný kúsok šťastia a bolo hotovo.
AS Trenčín - FC Tatran Prešov 1:0
1 095 divákov
Trenčín si už v pohodičke dohráva sezónu a výlet na baráž do Zlatých Moraviec si tento rok nezopakuje. A Tatran bude pri tomto tempe zbierania bodov ešte rád, ak mu bude stačiť vyhrať domáci zápas so Skalicou v predposlednom kole.
Dalo sa čakať, že v tomto zápase sa strihač highlightov nezapotí, v prvom polčase za niečo stále veľká šanca Davida a strela Medvedeva do žrde. V mužstve Prešova to už zachvíľu začne na bránu skúšať aj Bajza.
Ak Prešovu nefunguje ofenzíva, niečo podobné sa už dá povedať aj o spoluhráčoch v obrane. V 61. minúte Soares našiel v šestnástke Davida a ten dostal 2 metre pred Bajzom toľko času od obrany Prešova, že by si stihol pozrieť zostrihy všetkých Emekovych červených kariet, kým zakončí.
Trenčín bol lepší, v druhom polčase zakončil hetrik svojich šancí David, tyčku ovoňal Soares. Prešov si ešte koniec ligy užije. Ale jedno pozitívum to má. O pár rokov na halovom turnaji starých pánov dá dokopy mužstvo zložené len z trénerov. Z nováčikovskej sezóny.
KFC Komárno - FC Košice 1:2
340 divákov
Aj Košice si šetrili sily na odvetný zápas Slovnaft Cupu doma proti Prešovu. Na ten už vyhlásili bojkot fanúšikovia Prešova, ktorým sa nie je čo čudovať. Pridávajú sa tak k bojkotu získavania bodov, ktorý ich futbalisti tak vytrvalo držia už veľmi dlhú dobu.
Peter Černák to v lige kosí v duchu hesla Nerušte, tu sme pri žatve. V Zlatých Moravciach nechal oddychovať svojho Yamal s Pedrim a za 9 minút mali hostia aj tak tri body vo vrecku. To vďaka Perišičovi s Miljaničom. Tu treba povedať, že obrana Komárna išla naproti tomu, aby KFC využilo vo ViOn Aréne výhodu domáceho prostredia aj v baráži.
Pri prvom góle stačil Dimunov nákop stredom ihriska za obranu a dohoda medzi Šimkom a Dlubačom, ktorí sa dohodli, že sa dohodnú, že Šimko síce loptu pustí, ale Dlubač nevybehne. Perišič sa na svojho spoluhráča napojil gólovo o tri minúty neskôr hlavičkou medzi dvomi stopérmi.
Komárno sa z toho nezložilo, prvú veľkú šancu zrušil Kira, druhú pri strele Bayemiho jeho brvno. Keď do šatne znížil Dominik Žák, vyzeralo to na možnú drámu, ale KFC sa pridáva do radu ku Skalici s Prešovom. Ich zakončenie presne odzrkadľuje návštevu na Letňáku, resp. vo Vion Aréne. V druhom polčase svojh súpera z východu mleli, hlavne Bayemi mal v jednom zápase šancu preskočiť aj Faška na čele tabuľky strelcov.
MFK Ružomberok - MFK Skalica 0:0
778 divákov
Smiali sme sa Ružomberku pod Smetanom, ale Kostlov tím si dal dve bezgólové remízy s najväčšími adeptami na záchranu a o týždeň ho čaká doma Komárno. Tu je zaděláno na atraktívny hetrik. Sponzorom programu bude očná klinika.
Skalica znovu vonku nevyhrala a pomaly sa jej tá šanca kráti, ale získaný bod hodnotil Hudec za zlatý. Zlatý na tlačovke nebol tréner Kostl, podľa ktorého si najviac dovolil predavač v bufete, keď nalieval pod rysku. Ale Ružomberok bol od nejakej štyridsiatej minúty lepší.
Čo zase pri jednej strele Skalice na bránu súpera nie je komplikované. Ale v útoku tomu Ružomberku niečo chýba. Boli časy, keď im na 2 góly stačila jedna strela, teraz je to skôr tak naopak.
