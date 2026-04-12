ONLINE: KFC Komárno - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 5. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a FC Košice dnes hrajú zápas 5. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - FC Košice dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
12.04.2026 o 15:30
5. kolo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
Košičania vstúpili do jarnej časti skutočne výnimočným spôsobom, keď zatiaľ nespoznali chuť porážky. Šesť víťazstiev a dve remízy tak posunuli Košice na takmer najvyššiu pozíciu v rámci svojej skupiny.
Komárno sa po vydarenej príprave nevrátilo v najlepšej forme, keď si na svoje prvé víťazstvo v rámci jarnej časti počkali až do začiatku marca. Po víťazstve proti Ružomberku však prišla bezgólová remíza s Prešovom a porážka 1:2 so Skalicou.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 5. kola Niké ligy v rámci skupiny o udržanie, kde sa proti sebe postaví KFC Komárno a FC Košice.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body