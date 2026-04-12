ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 5. kolo)

Futbalisti FC DAC Dunajská Streda a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 5. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: FC DAC Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
12.04.2026 o 18:00
5. kolo
Dunajská Streda
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Rozhodca: Ruc – Vitko, Halíček.
MFK Zemplín Michalovce
Aktuálne sa nachádzajú na 6. priečke s 29 bodmi a skóre 32:36. Vonku podávajú vyrovnané výkony, čo z nich robí nepríjemného súpera. Naposledy si poradili so Žilinou 2:1.
DAC 1904 Dunajská Streda
Aktuálne drží 2. miesto s 43 bodmi a skóre 39:20, pričom patrí medzi najlepšie tímy súťaže. Doma je síce mierne kolísavá, no stále nebezpečná. Do zápasu ide po prehre 0:3 so Slovanom, takže bude chcieť reagovať.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu zo 5. kola Niké ligy v rámci skupiny o titul, kde sa proti sebe postaví DAC 1904 Dunajská Streda a MFK Zemplín Michalovce.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
2
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body