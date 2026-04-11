ONLINE: MFK Ružomberok - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 5. kolo)

Sportnet|11. apr 2026 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 5. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige: MFK Ružomberok - MFK Skalica.

Futbalisti MFK Ružomberok a MFK Skalica dnes hrajú zápas 5. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Niké liga - skupina o udržanie sa  2025/2026
11.04.2026 o 15:30
5. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
V piatom kole nadstavbovej časti Niké ligy budeme sledovať duel medzi Ružomberkom a Skalicou.

Hostia zo Skalice uplynulý víkend prehrali v Košiciach 0:2. V tabuľke im so ziskom dvadsaťdva bodov patrí posledná dvanásta pozícia, pričom na jedenásty Tatran Prešov strácajú jeden bod.

Domáci Ružomberok odohral minulé kolo v Prešove, kde remizoval 0:0. Liptáci doteraz vybojovali dvadsaťsedem bodov a nachádzajú sa na deviatej priečke. Na ôsmy Trenčín strácajú šesť bodov, naopak, od desiateho Komárna ich delí jediný bod.

Pri pohľade na vzájomné súboje v aktuálnom ročníku môže byť spokojnejšia Skalica, keďže počas základnej časti vyhrala v Ružomberku 3:1 a doma s týmto súperom remizovala 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

