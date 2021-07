Hráči potrebujú benzín do motora. Všade to ide, len u nás nie, zúri Weiss

„Hrali sme celoplošne muž proti mužovi. Aj keď to nie je Real Madrid alebo FC Barcelona, ale majú vysokú kvalitu,“ naznačil Weiss.

Bolo to v osemfinále Európskej ligy, keď doma prehrali 0:2 s Ajaxom Amsterdam. Odvtedy z dvanástich zápasov švajčiarskej ligy a pohára vyhrali desať. Dva razy prehrali.

„Asi trom to preletelo okolo boku. Takto sme to na tréningu nacvičovali. Chýbalo nám troch šťastia,“ priznal 27-ročný krídelník.

Bola to napokon najväčšia šanca Slovana, keď zo štandardnej situácie prihrával Zmrhal loptu pred bránku, ale nikto zo spoluhráčov ju neumiestnil do brány.

„Čo mám informácie, nie je to až také vážne. Už bol v nemocnici na vyšetrení už je doma,“ informoval tréner Slovana.

Už po necelej polhodine hry musel nútene vystriedať krajného obrancu Jurija Medveděva, ktorý dostal v úvode zápasu kopanec do hlavy.

„Potrebujeme viac kvality v útoku a futbalovosti pred šestnástkou. Čavrič i Ratao majú na to, aby si dovolili viac,“ naznačil Weiss.

„Som rád, že do toho takto naskočil. Mal veľké zdravotné ťažkosti. Aj na EURO si proti Španielsku natiahol sval. Bolo to vidieť a bol z toho nešťastný,“ prezradil Weiss.

„Mal len niekoľko dní voľno. Som prekvapený, že vydržal dva celé zápasy. Ešte musí popracovať. Futbal hrať vie. To vidí každý, kto mu rozumie,“ doplnil.

Všade to ide, len na Slovensku nie

Na Slovan v domácom zápase mohlo prísť len tisíc divákov. V odvete v Berne môžu domáci počítať s podporu až tridsaťtisíc fanúšikov.

„V okolitých krajinách sa futbal hrá pred plnými tribúnami. Je to hra pre ľudí a hráči ich potrebujú. Je to pre nich ako benzín do motora,“ prirovnáva Weiss.