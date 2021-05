Magoni dlho bez práce nezostal, bude viesť talentovanú Slovinku

Magoni už má so slovinským lyžovaním skúsenosti, pretože v minulosti viedol aj štvornásobnú olympijskú medailistku Tinu Mazeovú.

Počas jeho spolupráce s Petrou Vlhovou sa Slovenka stala víťazkou celkového poradia a pretekárkou, ktorá dokáže jazdiť všetky disciplíny.

Ako to bude s Hrovatovou? "Čo sa týka Super-G, vyskúšame to, ale až neskôr. Bude si to vyžadovať čas," dodal Magoni, ktorý so svojou novou zverenkou od 1. júna cestuje na sústredenie do talianskeho Stelvia.