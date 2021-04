Pri Vlhovej jeho hodnota stúpla. Urobí Magoni nečakaný krok?

S Brignoneovou či inou talianskou lyžiarkou by Magoni spolupracoval len vtedy, keby si vytvorili vlastný súkromný tím, v ktorom by mal rozhodujúce slovo.

Zvyšné slovinské lyžiarky sú v súkromných tímoch, čo by Magonimu zrejme vyhovovalo. Najtalentovanejšou Slovinkou je Meta Hrovatová, ktorá svoju kvalitu ukazuje najmä v obrovských slalomoch. Do úvahy prichádza aj Andreja Slokarová.

„Vŕtalo mi to hlavou, veľa som nad tým rozmýšľal. Už šestnásť rokov pracujem so ženami. Možno by bolo dobré to zmeniť. Ale rád by som zostal s Petrou,“ vravel Magoni pred dvoma rokmi v Záhrebe.

Mužské lyžovanie považuje za odlišné v porovnaní so ženským. Muži majú podľa neho viac sily, ženy zase dávajú dôraz na techniku.

„Muži sa dokážu pohybovať, skákať a zapojiť menej techniky, idú na to silou. Sú agresívnejší, viac riskujú. A to je rozdiel medzi Mikaelou (Shiffrinouvou - pozn. red.), Petrou a mužmi,“ vysvetľoval Magoni.

Kristoffersen navyše v poslednej sezóne zaznamenal výrazný prepad a zmena trénera by mu mohla prospieť.

Magoni môže trénovať aj vlastného syna

Hoci taliansky tréner má po úspechoch s Vlhovou zrejme na stole viaceré lukratívne ponuky, môže sa stať, že urobí aj nečakaný krok a z vrcholového lyžovania sa stiahne.

Doteraz sa to príliš nerozoberalo. Pritom to mal pôvodne v pláne, už keď pred piatimi rokmi začínal s Vlhovou.

„Vo vrcholnom lyžovaní chce zotrvať ešte štyri či päť rokov. Petra má byť preňho poslednou výzvou a chce ju dostať čo najvyššie. Neskôr sa plánuje venovať synovi,“ naznačil vtedy Vlhovej otec Igor.