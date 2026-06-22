    Pôsobí ako umelý, hráčom sa nepáči. Trávnik pre finálový zápas má kritické ohlasy

    Trávnik na štadióne v East Rutherforde
    Trávnik na štadióne v East Rutherforde (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 13:54
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    FIFA tvrdí, že hracie plochy na všetkých štadiónoch MS sú vo vynikajúcom stave.

    Trávnik na štadióne v East Rutherforde, na ktorom sa 19. júla odohrá finálový zápas MS, vyvoláva kontroverzie. Viacerí hráči, ktorí si jeho kvalitu vyskúšali v nedávnych zápasoch, mali k nemu výhrady.

    Podľa francúzskeho stredopoliara Adriena Rabiota trávnik pôsobí ako umelý a brazílsky útočník Vinicius Junior po remíze s Marokom (1:1) poznamenal, že na ihrisku sa hralo veľmi ťažko.

    Horúčavy spôsobovali jeho vysychanie, a to spomaľovalo hru. Viacero hráčov uviedlo, že je jeho povrch až príliš tvrdý.

    Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) poznamenala, že hracie plochy na všetkých 16 štadiónoch MS sú vo vynikajúcom stave z hľadiska hrateľnosti a aj bezpečnosti hráčov.

    Na štadióne v East Rutherforde sa v utorok 22. júna uskutoční aj duel Nórsko - Senegal, pred ktorým sa tréner nórskeho tímu Stale Solbakken vyjadril, že prípadný dážď by mohol naopak veľmi zrýchliť hru.

    K ihrisku sa vyjadril aj tréner Francúzska Didier Deschamps, podľa ktorého sa lopta odrážala „jedinečným“ spôsobom. Trávnik pôsobil vizuálne nerovnomerne.

    „Vizuálne rozdiely na niektorých hracích plochách, či už v televízii alebo osobne, nemusia nevyhnutne odrážať kvalitu, stav alebo hrateľnosť trávnika,“ uviedla FIFA.

    Nie pozitívne vyjadrenia však vynorili otázku, či je štadión a ihrisko v East Rutherforde najlepšia voľba pre finálový zápas, pripomenula agentúra DPA.

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