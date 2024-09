Za 3 dni spali len 2 a pol hodiny. PTL je nezmysel, vravela Poláčková s úsmevom

PTL je asi najnáročnejšia viacdňová trailová súťaž, hoci aj organizátori zdôrazňujú, že v tomto prípade nejde o preteky. Ide len o to, v zdraví prísť do cieľa.

Je to skôr krátke zdriemnutie. A leží kdekoľvek je možné uložiť sa do vodorovnej polohy. Aj medzi kameňmi alebo na tráve.

Toto zdriemnutie trvá od 5 do 30 minút a dokáže výrazne pomôcť na obmedzený čas.

„Keď mám krízu, dám si páperku, zapnem, ľahnem si na batoh a pospím si. Objavujem niečo nové. Je to zaujúmavé,“ hovorila s úsmevom Poláčková, ktorá tento rok ako prvá Slovenka vystúpila na Mt. Everest bez podporného kyslíka.

Za 59 hodín naspali spolu menej ako 3 hodiny.

„PTL som si chcela skúsiť. To je taký nezmysel. Technickým terénom vedie trasa úplne náhodne. Takými trasami čo sme šli... No je to nezmysel. Vizuálne je to krásne. Ale otlaky na prstoch mi vyrážajú až za ušami.“