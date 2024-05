Už nikdy viac, opakovala si Poláčková pod Everestom. Videla smrť a trpela

„Verte mi, bolo to dlhé a bolelo to. Ale tak inak. Na dreň. Všetko, čo sme zažili a cítili ešte spracovávame. Presne si pamätám, ako som si posledných 200 výškových dole opakovala: Už nikdy…,“ napísala ultrabežkyňa Poláčková na instagrame.

„Jedna z najnebezpečnejších vecí na streche sveta sú prudké zmeny počasia. A presne to nás neplánovane zastihlo cestou do C4. Silný nárazový vietor, ktorý nás pri každom zafúkaní nútil prikrčiť sa,“ opisuje Poláčková.

Bohužiaľ, práve toto najviac ohrozuje život horolezcov. Pri pomalom postupe im v zóne smrti dochádzajú sily a v minulosti v takýchto situáciách už prišlo k úmrtiam.

K úmrtiu prišlo aj teraz, hoci z iných príčin. Prišlo k pádu nezaistených horolezcov priamo pred skupinou, v ktorej bola aj Slovenka.

„Ani ja som sa nevyhla vrcholovej rade. Čakala som bez pohybu, a jediná bez kyslíka, zhruba hodinu. V obávanej zóne smrti (beriem to podľa Messnera nad 8500 m) strávila desivých sedem hodín,“ opisovala Poláčková.

„Chvíľu pred nami sa zrútila časť preveju a nezaistení horolezci zmizli pod stenou. Všetky tragické udalosti tohoročnej sezóny máme spojené s konkrétnymi ľuďmi, z čoho mi stále ide mráz po chrbte.

Rozdiel medzi ôsmimi a takmer deviatimi tisíckami je veľmi špecifický. Človek nespozná, že má menej kyslíka. A to je to najnebezpečnejšie. Avšak mozog to spozná.

Sluch i zrak som mala stále tak trochu v hmle. Reakcie pomalšie, no držala som pri zmysloch. Alebo som si to aspoň myslela. Mala okolo seba ľudí, ktorí na to dohliadali. Verte mi, bolo to dlhé a bolelo to.“

Vo výške príde k opuchu mozgu aj pľúc

Kde začína zóna smrti a ako reaguje telo na nedostatok kyslíka?