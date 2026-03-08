Pozoruhodná scéna v Dunajskej Strede. Členovia ultras protestujú, v celom sektore bol len Világi

Zápas 1. kola nadstavbovej časti Niké ligy medzi DAC Dunajská Streda a FK Železiarne Podbrezová sa odohral v komornej atmosfére.
Dôvodom bol bojkot domácich fanúšikov ultras, ktorí prostredníctvom združenia Ultras Dunaszerdahely protestujú pre nedostačujúce výsledky klubu. Bojkot vyhlásili po prehre v Slovnaft Cupe s Košicami 0:4.
Pred zápasom sa v sektore, v ktorom sa tradične nachádzajú ultras a v nedeľu zíval prázdnotou, objavil nápis, ktorý v maďarčine hovoril „Tak zase o rok”. Na začiatku stretnutia v danom sektore za bránkou stál len majiteľ klubu Oszkár Világi.
Oskar Világi je ako jediný v sektore domácich DAC Dunajská Streda
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
23
6
7
10
27:34
25
V
R
R
R
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
23
6
7
10
24:37
25
P
R
R
P
V
4
AS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body