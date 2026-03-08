V Česku štartuje play-off, pokračuje paralympiáda. Športový program na dnes (9. marec)

Libor Hudáček oslavuje gól v zápase Pardubice - Třinec.
Libor Hudáček oslavuje gól v zápase Pardubice - Třinec. (Autor: X/HC Oceláři Třinec)
Sportnet|9. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 9. marca. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 9. marec

Futbal

  • 20:45 Lazio Rím - US Sassuolo, 28. kolo Serie A

  • 21:00 Espanyol Barcelona - Real Oviedo, 27. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 New Jersey Devils - Detroit Red Wings, NHL
  • 2:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues, NHL
  • 2:30 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers, NHL
  • 21:00 Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings, NHL

  • 17:00 HC Oceláři Třinec – HC Olomouc, predkolo play off českej extraligy
  • 18:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice RIDERA, predkolo play off českej extraligy
  • 18:00 HC Sparta Praha – Rytíři Kladno, predkolo play off českej extraligy
  • 18:00 HC Kometa Brno – Motor České Budějovice, predkolo play off českej extraligy

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Zjazdové lyžovanie

  • 11:00/14:30 tímová kombinácia juniorov, MS juniorov

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:30 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien /Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka/
  • 9:35 curling na vozíku - Slovensko - Taliansko
  • 13:35 parahokej - Česko - Slovensko (skupina B)
  • 18:35 curling na vozíku - Kórejská republika - Slovensko

Cyklistika

  • 12:40 1. etapa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (časovka), Tirreno - Adriatico
  • 12:50 2. etapa: Epone - Montargis (187 km), Paríž - Nice

Zápasenie

  • 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/
TV program: pondelok, 9. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    V Česku štartuje play-off, pokračuje paralympiáda. Športový program na dnes (9. marec)
    dnes 00:00
