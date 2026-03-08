V Česku štartuje play-off, pokračuje paralympiáda. Športový program na dnes (9. marec)

Športový program na pondelok, 9. marec
Futbal
- 20:45 Lazio Rím - US Sassuolo, 28. kolo Serie A
- 21:00 Espanyol Barcelona - Real Oviedo, 27. kolo La Ligy
Hokej
- 0:00 New Jersey Devils - Detroit Red Wings, NHL
- 2:00 Anaheim Ducks - St. Louis Blues, NHL
- 2:30 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers, NHL
- 21:00 Columbus Blue Jackets - Los Angeles Kings, NHL
- 17:00 HC Oceláři Třinec – HC Olomouc, predkolo play off českej extraligy
- 18:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice RIDERA, predkolo play off českej extraligy
- 18:00 HC Sparta Praha – Rytíři Kladno, predkolo play off českej extraligy
- 18:00 HC Kometa Brno – Motor České Budějovice, predkolo play off českej extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Zjazdové lyžovanie
- 11:00/14:30 tímová kombinácia juniorov, MS juniorov
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:30 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien /Haraus, Rexová, Čupka, Kubačka/
- 9:35 curling na vozíku - Slovensko - Taliansko
- 13:35 parahokej - Česko - Slovensko (skupina B)
- 18:35 curling na vozíku - Kórejská republika - Slovensko
Cyklistika
- 12:40 1. etapa: Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (časovka), Tirreno - Adriatico
- 12:50 2. etapa: Epone - Montargis (187 km), Paríž - Nice
Zápasenie
- 10:30 ME do 23 rokov /účasť SR/
TV program: pondelok, 9. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.