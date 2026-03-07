Derby pražských S aj biatlonová štafeta žien. Športový program na dnes (8. marec)

Momentka zo zápasu AC Sparta Praha - SK Slavia Praha.
Momentka zo zápasu AC Sparta Praha - SK Slavia Praha. (Autor: X/AC Sparta Praha)
Sportnet|8. mar 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 8. marca. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 8. marec

Futbal

  • 10:30 FC Petržalka - MFK Zvolen, 19. kolo MONACObet ligy 
  • 11:00 Slávia TU Košice - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 19. kolo MONACObet ligy 

  • 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 1. kolo skupiny o udržanie sa
  • 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová, 1. kolo skupiny o titul

  • 13:00 Baník Ostrava - FC Zlín, 25. kolo českej ligy
  • 15:30 MFK Karviná - FK Pardubice, 25. kolo českej ligy
  • 15:30 FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň, 25. kolo českej ligy
  • 18:30 Slavia Praha - Sparta Praha, 25. kolo českej ligy

  • 15:30 FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt, 25. kolo Bundesligy
  • 17:30 Union Berlín - Werder Brémy, 25. kolo Bundesligy

  • 12:30 US Lecce - US Cremonese, 28. kolo Serie A
  • 15:00 FC Bologna - Hellas Verona, 28. kolo Serie A
  • 15:00 ACF Fiorentina - Parma Calcio, 28. kolo Serie A
  • 18:00 FC Janov - AS Rím, 28. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - Inter Miláno, 28. kolo Serie A 

  • 15:00 Racing Lens - FC Metz, 25. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Brest - AC Le Havre, 25. kolo Ligue 1
  • 17:15 OSC Lille - FC Lorient, 25. kolo Ligue 1
  • 17:15 OGC Nice - Stade Rennes, 25. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Lyon - Paríž FC, 25. kolo Ligue 1

  • 14:00 CF Villarreal - CF Elche, 27. kolo La Ligy
  • 16:15 CF Getafe - Real Betis, 27. kolo La Ligy
  • 18:30 FC Sevilla - Rayo Vallecano, 27. kolo La Ligy
  • 21:00 CF Valencia - Deportivo Alavés, 27. kolo La Ligy

Hokej

  • 1:00 Los Angeles Kings - Montreal Canadiens, NHL
  • 1:00 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks, NHL
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken - Ottawa Senators, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - New York Islanders, NHL
  • 4:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes, NHL
  • 19:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, NHL
  • 21:00 Pittsburgh Penguins - Boston Bruins, NHL
  • 23:00 Dallas Stars - Chicago Blackhawks, NHL
  • 23:00 Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning, NHL

  • 17:00 HK Dukla Trenčín - HC Košice, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
  • 17:00 HC Prešov - HKM Zvolen, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
  • 17:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
  • 17:00 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
  • 17:00 Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy

  • 17:00 HK TAM Levice - MHA Martin, piaty zápas štvrťfinále play off Tipos SHL /stav série: 2:2/

Tenis

  • Turnaj ATP v Indian Wells
  • Turnaj WTA v Indian Wells

Zjazdové lyžovanie

Biatlon

  • 11:00 štafeta kadetiek na 3 x 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/ 
  • 14:30 štafeta junioriek na 4 x 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/ 

  • 13:30 štafeta žien na 4 x 6 km, SP v Kontiolahti
  • 16:55 hromadný štart mužov na 15 km, SP v Kontiolahti

Formula 1

  • 5:00 VC Austrálie

Zimné paralympijské hry 2026

  • 9:35 curling na vozíku: Slovensko - Nórsko
  • 11:00 parasnoubording - snoubordkros finále /Krupa/
  • 12:10 parabiatlon - preteky na 12,5 km /Lajtman/

Skoky na lyžiach

Severské lyžovanie

  • 9:30 beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km juniori, MS juniorov /účasť SR/ 
  • 10:00 skoky na lyžiach - mix tímy, MS juniorov /účasť SR/ 
  • 12:00 beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km U23, MS juniorov/účasť SR/

Cyklistika

  • 11:00 1. etapa: Acheres - Carrières-sous-Poissy (171,2 km), Paríž - Nice

Basketbal

  • 17:00 BC Komárno - BC Prievidza, 28. kolo Tipos SBL 

Volejbal

  • 15:30 VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra, nadstavbová časť Niké extraligy

Hádzaná

Bežecké lyžovanie

Rýchlokorčuľovanie

  • 12:30 MS

Sánkovanie

  • 10:35 SP v Altenbergu /účasť SR/

Skialpinizmus

  • 6:30 vertikal, ME v Šahdage /účasť SR/

Skejtbording

  • 16:40 street - finále, MS v Brazílii
TV program: nedeľa, 8. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    dnes 00:00
