Derby pražských S aj biatlonová štafeta žien. Športový program na dnes (8. marec)

Športový program na nedeľu, 8. marec
Futbal
- 10:30 FC Petržalka - MFK Zvolen, 19. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 19. kolo MONACObet ligy
- 15:30 KFC Komárno - MFK Ružomberok, 1. kolo skupiny o udržanie sa
- 18:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová, 1. kolo skupiny o titul
- 13:00 Baník Ostrava - FC Zlín, 25. kolo českej ligy
- 15:30 MFK Karviná - FK Pardubice, 25. kolo českej ligy
- 15:30 FC Hradec Králové - Viktoria Plzeň, 25. kolo českej ligy
- 18:30 Slavia Praha - Sparta Praha, 25. kolo českej ligy
- 15:30 FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt, 25. kolo Bundesligy
- 17:30 Union Berlín - Werder Brémy, 25. kolo Bundesligy
- 12:30 US Lecce - US Cremonese, 28. kolo Serie A
- 15:00 FC Bologna - Hellas Verona, 28. kolo Serie A
- 15:00 ACF Fiorentina - Parma Calcio, 28. kolo Serie A
- 18:00 FC Janov - AS Rím, 28. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - Inter Miláno, 28. kolo Serie A
- 15:00 Racing Lens - FC Metz, 25. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Brest - AC Le Havre, 25. kolo Ligue 1
- 17:15 OSC Lille - FC Lorient, 25. kolo Ligue 1
- 17:15 OGC Nice - Stade Rennes, 25. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Lyon - Paríž FC, 25. kolo Ligue 1
- 14:00 CF Villarreal - CF Elche, 27. kolo La Ligy
- 16:15 CF Getafe - Real Betis, 27. kolo La Ligy
- 18:30 FC Sevilla - Rayo Vallecano, 27. kolo La Ligy
- 21:00 CF Valencia - Deportivo Alavés, 27. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Los Angeles Kings - Montreal Canadiens, NHL
- 1:00 Winnipeg Jets - Vancouver Canucks, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - Ottawa Senators, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - New York Islanders, NHL
- 4:00 Calgary Flames - Carolina Hurricanes, NHL
- 19:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, NHL
- 21:00 Pittsburgh Penguins - Boston Bruins, NHL
- 23:00 Dallas Stars - Chicago Blackhawks, NHL
- 23:00 Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning, NHL
- 17:00 HK Dukla Trenčín - HC Košice, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
- 17:00 HC Prešov - HKM Zvolen, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
- 17:00 HC Slovan Bratislava - HK Dukla Michalovce, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
- 17:00 HC MONACObet Banská Bystrica - HK Nitra, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
- 17:00 Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves, záverečné 54. kolo základnej časti Tipsport ligy
- 17:00 HK TAM Levice - MHA Martin, piaty zápas štvrťfinále play off Tipos SHL /stav série: 2:2/
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Zjazdové lyžovanie
- 9:30/12:30 slalom muži, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 10:45 super-G ženy, SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 11:00/14:30 tímová kombinácia juniorky, MS juniorov
Biatlon
- 11:00 štafeta kadetiek na 3 x 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 14:30 štafeta junioriek na 4 x 6 km, MS juniorov a mládeže /účasť SR/
- 13:30 štafeta žien na 4 x 6 km, SP v Kontiolahti
- 16:55 hromadný štart mužov na 15 km, SP v Kontiolahti
Formula 1
- 5:00 VC Austrálie
Zimné paralympijské hry 2026
- 9:35 curling na vozíku: Slovensko - Nórsko
- 11:00 parasnoubording - snoubordkros finále /Krupa/
- 12:10 parabiatlon - preteky na 12,5 km /Lajtman/
Skoky na lyžiach
- 15:00 súťaž super tímov, SP v Lahti /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Severské lyžovanie
- 9:30 beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km juniori, MS juniorov /účasť SR/
- 10:00 skoky na lyžiach - mix tímy, MS juniorov /účasť SR/
- 12:00 beh na lyžiach - mix štafeta 4x5 km U23, MS juniorov/účasť SR/
Cyklistika
- 11:00 1. etapa: Acheres - Carrières-sous-Poissy (171,2 km), Paríž - Nice
Basketbal
- 17:00 BC Komárno - BC Prievidza, 28. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 15:30 VK Slovan Bratislava - Volley project UKF Nitra, nadstavbová časť Niké extraligy
Hádzaná
- 18:00 Rumunsko - Slovensko, Euro Cup ženy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Bežecké lyžovanie
- 10:30 ženy 10 km klasicky, SP v Lahti /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 12:15 muži 10 km klasicky, SP v Lahti /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Rýchlokorčuľovanie
- 12:30 MS
Sánkovanie
- 10:35 SP v Altenbergu /účasť SR/
Skialpinizmus
- 6:30 vertikal, ME v Šahdage /účasť SR/
Skejtbording
- 16:40 street - finále, MS v Brazílii
TV program: nedeľa, 8. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.