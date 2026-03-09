Hancko v osemfinále Ligy Majstrov, F1 v Číne či ďalšie preteky Svetového pohára v biatlone (TV tipy)

Počas týždňa pokračuje Liga Majstrov, Európska liga a Konferenčná liga osemfinálovými zápasmi. Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá zápas proti Tottenhamu, PSG proti Chelsea a Real Madrid narazí opäť na Manchester City.
V Slovnaft Cupe sa odohrajú posledné dva štvrťfinálové zápasy. Prešov hostí Liptovský Mikuláš a Žilina bude doma čeliť Trenčínu.
V stredu začína aj kvalifikácia o play-off v slovenskej Tipsport lige.
Cez týždeň pokračujú aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia vo francúzskom Courcheveli, kde ich čaká zjazd a dvoje preteky super-G. Slalomárky sa presunú do švédskeho Åre, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.
Pokračujú aj biatlonové preteky Svetovým pohárom v estónskom Otepää. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a zmiešané štafety.
Jazdcov formuly 1 čaká prvý šprintový víkend na Veľkej cene Číny.
Tenistky a tenisti pokračujú druhým týždňom na prestížnom podujatí Masters 1000 v Indian Wells.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.
