Hancko v osemfinále Ligy Majstrov, F1 v Číne či ďalšie preteky Svetového pohára v biatlone (TV tipy)

Dávid Hancko
Dávid Hancko (Autor: REUTERS)
Sportnet|9. mar 2026 o 08:00
Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Počas týždňa pokračuje Liga Majstrov, Európska liga a Konferenčná liga osemfinálovými zápasmi. Dávid Hancko s Atléticom Madrid odohrá zápas proti Tottenhamu, PSG proti Chelsea a Real Madrid narazí opäť na Manchester City.

V Slovnaft Cupe sa odohrajú posledné dva štvrťfinálové zápasy. Prešov hostí Liptovský Mikuláš a Žilina bude doma čeliť Trenčínu.

V stredu začína aj kvalifikácia o play-off v slovenskej Tipsport lige.

Cez týždeň pokračujú aj zimné paralympijské hry v talianskom Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Pokračujú preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Zjazdári sa predstavia vo francúzskom Courcheveli, kde ich čaká zjazd a dvoje preteky super-G. Slalomárky sa presunú do švédskeho Åre, kde sa predstavia v obrovskom slalome a slalome.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
Pokračujú aj biatlonové preteky Svetovým pohárom v estónskom Otepää. Na pretekárov čakajú preteky šprintu, stíhačka a zmiešané štafety.

Jazdcov formuly 1 čaká prvý šprintový víkend na Veľkej cene Číny.

Tenistky a tenisti pokračujú druhým týždňom na prestížnom podujatí Masters 1000 v Indian Wells.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (9. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Zimná paralympiáda
Basketbal
Utorok (10. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Zimná paralympiáda
Basketbal
Hádzaná
Streda (11. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zimná paralympiáda
Cyklistika
Basketbal
Štvrtok (12. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Cyklistika
Šípky
Biatlon
Zimná paralympiáda
Bežecké lyžovanie
Piatok (13. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zimná paralympiáda
Basketbal
Biatlon
Skoky na lyžiach
Cyklistika
Bojové športy
Golf
Šípky
Sobota (14. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Biatlon
Bežecké lyžovanie
Zimná paralympiáda
Basketbal
Volejbal
Hádzaná
Cyklistika
Motorizmus
Šípky
Nedeľa (15. marec)

Futbal
Ľadový hokej
Tenis
Zjazdové lyžovanie
Zimná paralympiáda
Biatlon
Motorizmus
Šípky
Basketbal
Hádzaná
Skoky na lyžiach
Cyklistika
Golf
Ostatné športy

