Jeden trik od medaily. Skejbordista Tury dosiahol na MS najlepší výsledok v kariére

Richard Tury na MS v brazílskom Sao Paule
Richard Tury na MS v brazílskom Sao Paule (Autor: Facebook/Richard Tury)
TASR|9. mar 2026 o 08:43
ShareTweet0

Slovák bol medzi svetovou špičkou najlepší Európan.

MS v skejtbordingu 2026 - Sao Paulo

street - finále:

1.

Toa Sasaki

Japonsko

174,10 b

2.

Angelo Caro

Peru

173,32

3.

Sora Širai

Japonsko

170,45

4.

Richard Tury

Slovensko

153,82

5.

Wallace Gabriel

Brazília

153,77

6.

Max Berguin

Francúzsko

126,09

Slovenský skejtbordista Richard Tury skončil na MS v brazílskom Sao Paule tesne za medailovými priečkami v disciplíne street.

Vo finále si pripísal celkovú známku 153,82 a obsadil štvrtú priečku ako najlepší Európan. Dosiahol tak svoj najlepší výsledok na svetovom šampionáte v kariére.

Tridsaťdvaročný Tury sa zo semifinále dostal do boja o medaily ako posledný ôsmy. Vo finále, ktoré museli v nedeľu večer prerušiť pre dážď, sa potom ešte zlepšil.

Za druhú jazdu dostal 73,95 bodu, z trikov mu najlepšie vyšiel druhý z troch s hodnotením 79,87.

VIDEO: Záznam finále MS v skejtbordingu 2026

Pred ním skončili iba víťazný obhajca titulu Japonec Toa Sasaki, Angelo Caro z Peru a ďalší japonský reprezentant Sora Širai.

„Finále nebolo jednoduché – počasie v Sao Paule nám dalo poriadne zabrať. Dážď a mokrý skatepark niekoľkokrát prerušili priebeh finále, takže sme museli čakať, znova sa rozjazdiť a zostať koncentrovaní.

V takýchto podmienkach rozhodujú detaily. Jeden trik ma delil od pódiového umiestnenia, nakoniec je z toho zemiaková placka.

Pre mňa zatiaľ najlepší výsledok z majstrovstiev. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto finále a bojovať o medaily medzi najlepšími jazdcami sveta,“ uviedol na sociálnej sieti Tury, ktorý sa dostal do finále disciplíny street aj na OH 2024 v Paríži a obsadil tam piate miesto.

Ostatné športy

    Richard Tury na MS v brazílskom Sao Paule
    Richard Tury na MS v brazílskom Sao Paule
    Jeden trik od medaily. Skejbordista Tury dosiahol na MS najlepší výsledok v kariére
    dnes 08:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Jeden trik od medaily. Skejbordista Tury dosiahol na MS najlepší výsledok v kariére