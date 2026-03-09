Jeden trik od medaily. Skejbordista Tury dosiahol na MS najlepší výsledok v kariére

MS v skejtbordingu 2026 - Sao Paulo
street - finále:
1.
Toa Sasaki
Japonsko
174,10 b
2.
Angelo Caro
Peru
173,32
3.
Sora Širai
Japonsko
170,45
4.
Richard Tury
Slovensko
153,82
5.
Wallace Gabriel
Brazília
153,77
6.
Max Berguin
Francúzsko
126,09
Slovenský skejtbordista Richard Tury skončil na MS v brazílskom Sao Paule tesne za medailovými priečkami v disciplíne street.
Vo finále si pripísal celkovú známku 153,82 a obsadil štvrtú priečku ako najlepší Európan. Dosiahol tak svoj najlepší výsledok na svetovom šampionáte v kariére.
Tridsaťdvaročný Tury sa zo semifinále dostal do boja o medaily ako posledný ôsmy. Vo finále, ktoré museli v nedeľu večer prerušiť pre dážď, sa potom ešte zlepšil.
Za druhú jazdu dostal 73,95 bodu, z trikov mu najlepšie vyšiel druhý z troch s hodnotením 79,87.
VIDEO: Záznam finále MS v skejtbordingu 2026
Pred ním skončili iba víťazný obhajca titulu Japonec Toa Sasaki, Angelo Caro z Peru a ďalší japonský reprezentant Sora Širai.
„Finále nebolo jednoduché – počasie v Sao Paule nám dalo poriadne zabrať. Dážď a mokrý skatepark niekoľkokrát prerušili priebeh finále, takže sme museli čakať, znova sa rozjazdiť a zostať koncentrovaní.
V takýchto podmienkach rozhodujú detaily. Jeden trik ma delil od pódiového umiestnenia, nakoniec je z toho zemiaková placka.
Pre mňa zatiaľ najlepší výsledok z majstrovstiev. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto finále a bojovať o medaily medzi najlepšími jazdcami sveta,“ uviedol na sociálnej sieti Tury, ktorý sa dostal do finále disciplíny street aj na OH 2024 v Paríži a obsadil tam piate miesto.